Motogp: Marquez padrone della Sprint, Bezzecchi settimo

Sul podio Di Giannantonio e Morbidelli, male Bagnaia

Nuovo circuito, ma solito copione: Marc Marquez vince la Sprint in Ungheria, dominando fin dalla partenza. Alle sue spalle si posizionano Di Giannantonio e Morbidelli. Bezzecchi chiude settimo davanti ad Alex Marquez e al compagno di squadra Martin. Da segnalare l'ottima prova di Marini e Mir su Honda, quarto e sesto. A dividerli c'è il solito Aldeguer su Ducati Gresini. Continua il momento no di Pecco Bagnaia, che chiude 13esimo. Sfortunato Enea Bastianini, che si ritira al primo giro dopo un doppio incidente con Quartararo e Zarco.