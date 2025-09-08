MotoGP nel cuore di Cattolica: tutti pronti per la Ride Week

Piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, Ducati Desmosedici GP e show tra le vie del centro: due giorni di motori, musica e adrenalina a Cattolica

Incontrare i piloti del Motomondiale, vedere da vicino la Ducati Desmosedici GP di Pecco Bagnaia e Marc Márquez, respirare l’atmosfera della MotoGP nel centro di Cattolica. Tutto questo sarà realtà con Cattolica Ride Week, l’evento che animerà il centro della città tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, durante il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il momento clou della manifestazione sarà la Rider Talk di venerdì 12, a partire dalle 19:00, l’unico appuntamento fuori dal Misano World Circuit che vedrà protagonisti alcuni piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3. Una iniziativa fortemente voluta da WRS, azienda cattolichina specializzata nella distribuzione e nella produzione di componenti speciali per moto, pensata per avvicinare i campioni al pubblico e trasformare la città in una vera e propria arena del motorsport.

Accanto alla Ducati Desmosedici GP, ci saranno anche la KTM ufficiale, la Yamaha del team Prima Pramac, la moto del Team Fantic Moto2 e quella del Sic 58 Racing Team. Tutte schierate in via Fiume per ricreare una griglia di partenza autentica, offrendo ai tifosi presenti l’emozione di trovarsi davanti a una riproduzione di un vero Gran Premio.

Sul palco saliranno i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, intervistati dal telecronista Rosario Triolo insieme ad Andrea Migno e Mattia Pasini. Un’occasione unica per i tifosi, che potranno incontrare i loro beniamini e vivere il calore del paddock anche tra le vie dello shopping e del divertimento. Tra i piloti già confermati per la Rider Talk: Miguel Oliveira, Aron Canet, Celestino Vietti, Michele Pirro e Matteo Ferrari e altri.

Non solo motori: la serata sarà arricchita da dj set e musica dal vivo dalle ore 21:00, per un mix di sport, passione e spettacolo capace di accendere la “Regina dell’Adriatico” durante uno dei weekend più attesi dell’anno.

Nicolas Zavoli, CEO di WRS, commenta: «La Rider Talk durante la Cattolica Ride Week è un sogno che diventa realtà: portare i campioni e le moto del Motomondiale nel cuore della nostra città, per condividere con i tifosi un’emozione che va oltre il circuito. Voglio ringraziare il Comune di Cattolica per averci concesso questa opportunità e tutti i team e piloti che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Vi aspettiamo numerosi».