Motogp: nella Sprint in Giappone super Marc Marquez, Bastianini quarto mentre Bez è in ombra

Bezzecchi chiude sesto, Jorge Martin terzo

Marc Marquez domina la Sprint a Motegi, in Giappone, e si carica per una gara lunga che domani vedrà quattro contendenti: assieme al pilota Ducati, il leader della classifica mondiale Jorge Martin, Bezzecchi e Acosta. Marquez ha superato in avvio Martin e poi ha imposto alla gara un ritmo non alla portata degli altri, riuscendo peraltro a gestire in modo perfetto la gomma, a differenza di Bagnaia, che ha chiuso 19esimo. Martin ha provato a resistere a Marc; poi nel finale ha pagato un problema di gomma. Era secondo al traguardo, ma nell'ultimo giro è finito fuori traiettoria, ed è scivolato al terzo posto. Festeggia Moreira, che sul circuito di casa porta la Honda sul secondo gradino del podio. Enea Bastianini è un altro dei protagonisti inattesi: il pilota Ktm arriva terzo, paga una penalità come lo stesso Martin, finendo quarto, ma può sorridere per una gara di alto livello. Bezzecchi, complice anche una scelta infelice di gomma, è sesto, dietro a Ogura, mentre Raul Fernandez, sull'altra Trackhouse, è ottavo, preceduto da Zarco su Honda. Chiudono la top10 Quartararo e Aldeguer. In avvio di gara Alex Marquez "fa strike", la sua gara, quella di Acosta e Di Giannantonio finisce immediatamente.