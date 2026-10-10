Motogp, nella Sprint vince Marc Marquez. Bezzecchi cade subito, Martin beffato e quarto

Ogura e Di Giannantonio sul podio con il pilota Ducati

Erano i grandi favoriti della vigilia per la gara di Indonesia, invece nella sprint Raul Fernandez e Bezzecchi sono usciti di scena al primo giro, sorpresi dalla solita partenza da manuale di Marc Marquez. Bez e Fernandez sono entrati in contatto e sono caduti. Per Jorge Martin la strada verso la vittoria sembrava spianata, con Marc Marquez che sembrava costretto più a pensare a difendersi dal ritorno di Ogura, di Giannantonio e di Acosta. Invece la gomma posteriore di Martin ha ceduto, mentre Marc, con la solita gestione da campione, e nel finale conquista il primo posto. Martin va largo e lascia il podio a Ogura e Di Giannantonio. Quinto Alex Marquez davanti ad Acosta, ottavo Bagnaia, undicesimo Enea Bastianini. Domani si corre la gara lunga e sarà un'altra storia, purché Aprilia non commetta gli stessi errori di oggi. Raul Fernandez partirà in pole davanti a Bez e Di Giannantonio, Marc Marquez quarto davanti a Jorge Martin.