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Motogp: pole position a Marc Marquez, a Jerez Bezzecchi quarto e Bastianini ottavo

Asfalto umido, torna protagonista il campione della Ducati

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
25 aprile 2026 12:02
Motogp: pole position a Marc Marquez, a Jerez Bezzecchi quarto e Bastianini ottavo - Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Rimini
Sport
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Marco Bezzecchi partirà quarto domani (domenica 26 aprile) nel gp di Jerez. Il pilota dell'Aprilia, nelle qualifiche corse su un asfalto umido, si è arreso al ritorno di Marc Marquez, primo, davanti allo specialista del bagnato Zarco e al solito, brillante Di Giannantonio. Notizia di giornata anche la buona qualifica di Enea Bastianini, ottavo su Ktm. L'altra Aprilia ufficiale, con Jorge Martin, è settima, dietro Alex Marquez e Pedro Acosta. In gara Bezzecchi rimane favorito davanti a Marc Marquez e Di Giannantonio.

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