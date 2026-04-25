Motogp: pole position a Marc Marquez, a Jerez Bezzecchi quarto e Bastianini ottavo

Asfalto umido, torna protagonista il campione della Ducati

Marco Bezzecchi partirà quarto domani (domenica 26 aprile) nel gp di Jerez. Il pilota dell'Aprilia, nelle qualifiche corse su un asfalto umido, si è arreso al ritorno di Marc Marquez, primo, davanti allo specialista del bagnato Zarco e al solito, brillante Di Giannantonio. Notizia di giornata anche la buona qualifica di Enea Bastianini, ottavo su Ktm. L'altra Aprilia ufficiale, con Jorge Martin, è settima, dietro Alex Marquez e Pedro Acosta. In gara Bezzecchi rimane favorito davanti a Marc Marquez e Di Giannantonio.