Motogp: vince Marquez, ma Alex. Bastianini terzo dietro a Marc

Bagnaia chiude settimo

Nel gp di Catalogna vince un Marquez, ma è Alex: il centauro della Ducati Gresini precede al traguardo il fratello Marc, che in partenza l'aveva superato. Alex ha poi restituito il sorpasso al fratello e ha condotto in testa con autorevolezza. Terzo, autore di un'ottima gara, il riminese Enea Bastianini, al primo podio con la Ktm. Caduta invece a inizio corsa per Bezzecchi. Bagnaia, dopo una bella rimonta dal 21esimo posto, chiude settimo dietro Ogura, Quartararo e Acosta. In classifica Marc Marquez guida a 487 punti contro i 305 di Alex, quindi terzo Bagnaia con 237, quarto Bezzecchi con 197.