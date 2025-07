Mountain Bike, che emozioni a Novafeltria: vince Callini, Francioni nuovo campione italiano Acsi

Tante emozioni nella Gran Fondo di Mountain Bike organizzata dalla Valmaracing: Callini precede Collini e Zaccara sul podio

Il Riminese si conferma terra amica del ciclismo e regala a tutti gli appassionati una grande domenica di sport con la Gran Fondo Alta Valmarecchia di Mountain Bike, gara valida per il Campionato Nazionale Acsi, che ha assegnato il titolo di Campione Italiano Assoluto e i titoli di Campione Italiano di categoria. In gara circa 300 partecipanti.

Oggi (domenica 29 giugno) Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria ha ospitato partenza e arrivo della competizione, organizzata perfettamente dalla Valmaracing, società di casa, che con la collaborazione della Pro Loco ha addobbato la piazza e il corso Mazzini con bandiere tricolore. Lo spettacolo sul percorso è stato all'altezza delle attese: a vincere la Gran Fondo è stato Riccardo Callini del Team Passion Faentina, primo al traguardo in un'ora, 56 minuti e 11 secondi. Sul secondo gradino del podio Francesco Collini del Team Essere, staccato di un minuto e 51 secondi. Collini per un secondo ha vinto la volata con Danilo Zaccara del Team Bike Lunano, terzo. Quarto il ciclista di casa Marco Francioni (1:58:10), davanti ad Andrea Imolesi dell'Asd Scatenati (1:58:23) e a Emanuele Bucci delle Frecce Rosse (2:00:43). Francioni, grazie a questo piazzamento, ha vinto il titolo di campione italiano Acsi (i tre ciclisti che lo hanno preceduto al traguardo non partecipavano al campionato italiano Acsi).

Tra le donne, la più veloce al traguardo è stata Martina Zoli (Bikefan), prima in 2 ore, 38 minuti e 23 secondi, davanti ad Arianna Povellato (Asd Club Colli Euganei), che ha tagliato il traguardo in 2 ore, 48 minuti e 17 secondi. Elisa Cappellari (Euganea Bike) è terza in 2 ore, 48 minuti e 20 secondi.

Soddisfatto Davide Soli, presidente della Valmaracing: "Ci hanno fatto i complimenti: uno dei partecipanti ci ha detto che una manifestazione così in 30 anni di gare non l'aveva mai vista e che sia stato giusto assegnare la tappa del Campionato Italiano alla nostra realtà. Parole che ci hanno reso orgogliosi e ha ripagato degli sforzi fatti".

Campionato Italiano Acsi, i vincitori

Campione Italiano Assoluto: Marco Francioni (Valmaracing, 01:58:10).



Campione Italiano Senior 2:Elia Bellé (Asd Avesani, 02:07:05).



Campione Italiano Junior: Federico Di Gianluca (Asd Team Eventi, 02:07:51).



Campione Italiano Veterani1: Manuel Piva (Asd B-One Bike&Motor Sport, 02:03:15).



Veterani 2: Andrea Bilancioni (CIclo Team 2001, 02:19:15).



Gentleman 1: Andrea Cellauro (Valmaracing, 02:10:30).



Gentleman 2: Fabrizio Vincenti (Asd Fratelli Rizzotto, 02:09:37).



Campione Italiano Super G/A: Guglielmo Alessandrini (Valmaracing, 02:22:13).



Campione Italiano Assoluto Women A: Consuelo Vicari (Gargallo, 02:56:52)



Campione Italiano Assoluto Women B: Elisa Cappellari (Eugenea Bike, 02:48:20).



Campione Italiano Assoluto Women C: Elena Bonacci (Ven Mountain Bike, | 02:53:02).

I vincitori del Campionato Italiano Acsi per ogni categoria

Dagli M1 agli M9, tutti i vincitori della Gran Fondo

Guardando alle singole categorie della Gran Fondo, Callini ha trionfato tra gli M1, Collini tra gli M2, mentre Bucci è stato il più veloce della categoria M3.



Primi nelle loro categorie anche Ronnie Calonaci del Bad Team (M4, 2:01:16), Marco Gasperoni delle Freccerosse (M5, 2:07:03), Fabrizio Vincenti della Asd Fratelli Rizzotto (M6, 2:09:37), Guglielmo Alessandrini della Valmaracing (M7, 2:22:13), Stefano Salvatori del Bad Team (M8, 2:28:59) ed Enrico Amadasi di Bambana Bike (M9, 2:48:24). Nella categoria Elmt, il più veloce è stato Federico Di Gianluca dell'Asd Team Eventi (2:07:51).

Altre categorie vincitori Gran Fondo



CT: Enrico Giovanelli (Team Cingolani, 2:50:52)

ELMT: Federico Di Giancluca (Asd Team Eventi, 2:07:00).



EWS-W1: Martina Zoli (Bikefan, 2:28:23)



W2-W3: Elisa Cappellari (Euganea Bike, 2:48:07).



W4-W5: Elena Bonacci (Ven Mountain Bike, 2:53:02).



W6-W8: Arianna Povellato (Asd club Colli Euganei, 2:48:17).