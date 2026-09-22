Mountain bike ma anche camminata: Sant'Agata Feltria, è un successo la tappa dell'Adriatic Coast

L'assessore Emanuel Peruzzi: "Un successo che appartiene a tutta la comunità"

Domenica scorsa (20 settembre) Sant'Agata Feltria ha ospitato la cicloturistica su sentieri del tartufo, tappa dell'Adriatic Coast di Mountain Bike, con percorso lungo di 40 km e percorso breve di 25 km; tappa organizzata dalla Valmaracing, con la collaborazione dei volontari santagatesi, della locale società di calcio e della pro loco, che si sono occupati della parte organizzativa legata all'accoglienza e al pranzo, ospitato dalla tensostruttura che generalmente viene impiegata nelle grandi fiere autunnali e invernali di Sant'Agata. Contestualmente l'associazione AcquaChiara ha organizzato una camminata per gli appassionati di escursionismo e per chi voleva vivere una giornata immerso nelle bellezze naturali del territorio. In totale i partecipanti sono stati 320, di cui 70 alla camminata.

Soddisfatto l'assessore Emanuel Peruzzi: "Quella di domenica 20 settembre è stata una giornata bellissima per Sant’Agata Feltria - scrive su Facebook - con tantissimi partecipanti, entusiasmo, sentieri apprezzati, sport, natura e soprattutto tantissimi commenti positivi da parte di chi ha avuto l’occasione di conoscere il nostro territorio da una prospettiva diversa". Peruzzi parla di risultato che è frutto della scelta dell'amministrazione di chiedere l'organizzazione a S.Agata di una tappa dell'Adriatic Coast, degli sforzi della Valmaracing e di tutti quelli che hanno collaborato, dai volontari santagatesi che si sono occupati della pulizia dei sentieri, dalla pro loco alla polisportiva Santagatese. "E abbiamo voluto - aggiunge - che questa giornata non fosse riservata esclusivamente agli appassionati di mountain bike. Grazie all’Associazione AcquaChiara e alle volontarie che si sono messe a disposizione, è stato organizzato anche il percorso a piedi, permettendo a tante altre persone di vivere i nostri boschi e i nostri sentieri". Per Peruzzi è stata così "una festa di tutta Sant'Agata" e quanto avvenuto domenica suscita nell'assessore una riflessione finale: "Quello che abbiamo visto domenica ci conferma ancora di più una convinzione. Questo è il turismo su cui Sant’Agata Feltria deve continuare a investire. Abbiamo un territorio comunale vastissimo, circa 79 km quadrati, il secondo per estensione della provincia di Rimini, e al suo interno possediamo un patrimonio naturalistico ed escursionistico di enorme valore. Boschi, sentieri, panorami e percorsi perfetti per chi ama la mountain bike, il trekking e il turismo outdoor. I tanti complimenti ricevuti domenica per i percorsi sono forse il risultato più importante. Perché chi è venuto a Sant’Agata, si è divertito ed è rimasto colpito dal nostro territorio potrà tornare, portare altre persone e raccontare ciò che ha trovato qui. Ed è così che un evento sportivo diventa anche promozione del territorio". "Grazie davvero a tutti. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo costruito insieme e domenica abbiamo visto il risultato. Quando Sant’Agata fa squadra, non ce n’è per nessuno!", chiosa Peruzzi.