Movimenti "sospetti" in via Euterpe, fermato 18enne in monopattino: nello slip nascondeva la droga

Sequestrati 100 grammi di hashish e 450 euro in contanti

Ieri sera (lunedì 17 novembre) la Squadra Mobile di Rimini ha arrestato un 18enne riminese per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno notato mentre si aggirava in monopattino in via Euterpe. Fermato per il controllo di routine, ha mostrato segnali di nervosismo. Da qui la decisione della Polizia di estendere gli accertamenti: la perquisizione ha permesso di rivenire un panetto di hashish, del peso di 100 grammi, che nascondeva negli slip. Nella tasca interna del giubbotto custodiva invece 450 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento di spaccio. Il 18enne, ora ai domiciliari, è stato arrestato.

"L’attività si inserisce nell’incremento dei controlli sul territorio disposti dal Questore di Rimini finalizzati al contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e, in particolare, dello spaccio di sostanze stupefacenti a Rimini, anche al fine di impedire l’eventuale recrudescenza del fenomeno in occasione delle imminenti festività natalizie. In tal senso, infatti, anche nelle prossime settimane saranno incrementati i controlli da parte del personale in borghese della Squadra Mobile e degli operatori del controllo del territorio delle Volanti, anche con la programmazione di servizi straordinari di controllo del territorio, che si svilupperanno con l’ausilio del personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna", evidenziano dalla Questura di Rimini.