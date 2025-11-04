Movimento 5 Stelle di Rimini elegge nuovo rappresentante: Andrea Stefano Fulvio Levi

Croatti rimarca il valore della partecipazione dal basso

Andrea Stefano Fulvio Levi è il nuovo rappresentante del gruppo territoriale di Rimini del Movimento 5 Stelle. È stato eletto ieri sera (lunedì 3 novembre) nella riunione avvenuta presso la sede di via Savonarola, alla presenza dei coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Durante la serata, Croatti, che ha poi raggiunto Cesena per un incontro pubblico sulla sua esperienza a bordo della Global Sumud Flottilla, ha sottolineato il valore della partecipazione dal basso e la centralità dei gruppi territoriali come strumento per restituire voce e protagonismo ai cittadini. Il nuovo rappresentante Andrea Levi ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e l’intenzione di lavorare fin da subito per rilanciare l’attività del gruppo, promuovendo iniziative concrete di ascolto e presenza sul territorio. «Rimini conferma di essere una realtà viva, pronta a raccogliere le sfide del presente con spirito costruttivo e unitario. La partecipazione e il rinnovamento sono la nostra forza: ogni voto espresso è un segno di fiducia nella comunità che stiamo costruendo insieme», ha dichiarato il coordinatore regionale Gabriele Lanzi.