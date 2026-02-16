Mtb, Rimini inaugura la Caveja Bike Cup 2026: vittorie per Bucci e Vania Rossi

Pioggia e spettacolo nella mattinata di domenica

La prima tappa del Caveja Bike Cup 2026 si è svolta domenica mattina (15 febbraio) sotto una pioggia fitta e continua, che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma e a far partire in un’unica soluzione, alle 10, i quasi novanta atleti presenti al via. Il percorso, 3,7 chilometri all’interno del Parco XXV Aprile, presentava dislivello minimo ma molte insidie dovute al fondo scivoloso e ai continui cambi di ritmo, resi ancora più impegnativi dalle precipitazioni dei giorni precedenti.

foto da bike-advisor.it

La gara, come riporta il sito web bike-advisor, è entrata subito nel vivo con l’attacco di Daniele Puglisi e Enrico Rossi, con quest’ultimo capace di prendere il comando già al termine del primo giro. Rossi ha incrementato il vantaggio per oltre metà corsa, finché una foratura alla gomma posteriore lo ha costretto a proseguire con il pneumatico a terra. Da dietro è così risalito Emanuele Bucci, partito con un ritmo più regolare e capace di recuperare terreno giro dopo giro.

foto da bike-advisor.it

Negli ultimi due giri il tracciato, ormai completamente sfatto dalla pioggia, ha reso la guida ancora più difficile. Bucci è riuscito a superare Rossi a metà dell’ultimo giro, andando a conquistare la sua 39ª vittoria nel Caveja Bike Cup. Secondo lo sfortunato Rossi, terzo Puglisi.

Tra le donne non c’è stata storia: Vania Rossi, atleta delle Frecce Rosse reduce da un’ottima stagione nel ciclocross, ha dominato la prova imponendosi in solitaria davanti a Elena Bonacci.

Ottima la gestione organizzativa delle Frecce Rosse Cycling Team, che hanno portato a termine senza intoppi una tappa resa complicata dal meteo. Il circuito tornerà domenica prossima a Mondolfo (Pu) per la seconda prova.

Classifica complete su https://www.endu.net/it/events/rimini-xc-race/results