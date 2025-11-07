Multati di 100 euro sul Metromare "per una differenza di 50 centesimi sul biglietto". Il racconto di due coniugi

I coniugi: "Chi non ha il biglietto, viene fatto scendere subito. Noi abbiamo pagato i biglietti: abbiamo sbagliato, ma volevamo pagare il supplemento"

Anche una coppia di coniugi contesta, come un gruppo di manager sanzionati durante Ecomondo, l'impossibilità di pagare il supplemento del biglietto: marito e moglie, assieme al figlio di 6 anni, sabato scorso (1° novembre) hanno preso il Metromare a Rimini, in direzione Riccione, facendo i biglietti una volta saliti sul mezzo. Ma all'arrivo dei controllori, alla fermata di Miramare-aeroporto, ecco la sanzione di 77 euro: i biglietti infatti erano valevoli solo per una zona, per Rimini-Riccione serve il biglietto per la zona 2. "Ma noi non lo sapevamo e nonostante le spiegazioni, sono stati duri e irremovibili. Nostro figlio si è spaventato molto e di conseguenza non abbiamo chiamato i carabinieri come avremmo voluto fare". I coniugi lamentano una disparità di trattamento con "i portoghesi", "altre persone che senza biglietto vengono fatti scendere subito, senza multarli". "Noi cittadini italiani residenti a Rimini, una famiglia che ha comprato e obliterato il biglietto, deve pagare una multa di 154 euro per una differenza di 50 cent a testa. Il mio compagno ha lavorato privatamente nei bus a rimini per 20 anni e non ha mai visto una cosa del genere. Non esiste più il buon senso, la valutazione del contesto in cui ci si trova". Per i coniugi, "questo è derubare solo i cittadini. E tutto questo davanti ad un bambino di 6 anni spaventato per i toni, ma in quale mondo ci troviamo? Siamo rammaricati per l accaduto e abbiamo proceduto col ricorso tramite pec con la speranza che qualcuno ci ascolti". Da Start Romagna uguale precisazione a quella di ieri. Per il viaggio da Rimini a Riccione serve il biglietto a 2 zone. E senza, scatta l'inevitabile sanzione. "Le regole sono regole", precisa l'ufficio stampa di Start Romagna.