Murales per trasformare gli spazi pubblici: i giovani all'opera sul marciapiede tra Passano e Coriano

L'iniziativa punta a una riqualificazione diffusa del territorio

Prosegue a Coriano il “Progetto Murales”, l’iniziativa che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di espressione, partecipazione e bellezza condivisa. In questi giorni i giovani sono al lavoro sul marciapiede di collegamento tra Passano e Coriano, dando vita a un nuovo intervento di street art che unisce creatività e territorio.

Pennelli, colori e idee prendono forma lungo un percorso quotidiano, rendendolo più vivo e riconoscibile. Non si tratta solo di un intervento estetico, ma di un’esperienza concreta di coinvolgimento: protagonisti sono i ragazzi, che attraverso l’arte contribuiscono a prendersi cura degli spazi comuni.

L’iniziativa, promossa dal Comune in stretta collaborazione con AUSER Volontariato Rimini ODV-ETS, punta a una riqualificazione diffusa del territorio. L’obiettivo non è meramente estetico, ma sociale: rendere i luoghi più curati, riconoscibili e vissuti, rafforzando quel senso di appartenenza che passa inevitabilmente dalla cura condivisa dei beni comuni.

Il progetto continua così il suo percorso di rigenerazione urbana diffusa, valorizzando il territorio e trasformando luoghi di passaggio in punti di incontro e identità.

Il sindaco Gianluca Ugolini sottolinea: «Il valore di questo progetto sta nel coinvolgimento diretto dei giovani e nella capacità di generare bellezza attraverso la partecipazione. Ogni murales racconta una storia, ma soprattutto costruisce comunità».

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura e alla Promozione del Territorio Anna Pazzaglia: «La street art diventa uno strumento educativo e culturale. I ragazzi non solo realizzano opere, ma vivono un’esperienza che li lega al territorio e li rende protagonisti attivi».

Il “Progetto Murales” continua così a crescere, tassello dopo tassello, contribuendo a disegnare un paesaggio urbano sempre più curato, creativo e condiviso.