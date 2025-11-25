Muratore, imbianchino e poeta: Verucchio in festa per i 100 anni di Settimio Taffani

L'uomo è ospite di Villa Salus assieme alla moglie Maria Adua

La comunità di Verucchio in festa per i 100 anni di Settimio Taffani. Ieri (Lunedì 24 novembre) il vice sindaco Paolo Masini e l'assessore Luigi Dolci si sono recati a Villa Salus di Viserbella, dove Settimio è attualmente ospite, per portargli il saluto a nome di tutta la cittadinanza e consegnargli alcuni libri di memorie locali. A Villa Salus è stata una grande festa, con musica eseguita dal vivo e rinfresco per tutti i presenti. Accanto a Settimio c'era la moglie Maria Adua Bocchini, di 89 anni, anch'ella ospite della residenza, e l'unica figlia Natascia.

Settimio Taffani è nato a Monte Grimano il 24 novembre 1925. Giunto a Rimini, ha vissuto tanti anni a Miramare, dove era portabagagli nella locale stazioncina ferroviaria. Ma ha anche lavorato nell'edilizia facendo un po' di tutto, dal muratore all'imbianchino. La casa dove abitava a Miramare se l'è costruita da solo con le sue mani. Trent'anni fa Settimio si è trasferito con la famiglia a Villa Verucchio. Attivo e attento all'attualità, appassionato di poesia e lui stesso abile improvvisatore di versi in rima, candidato alle elezioni comunali ancora nel 2009, si è recato a votare anche lo scorso anno. E non ha intenzione di smettere. "La pace e l'amore sono le cose che fanno bene al cuore", ha detto a tutti ringraziando per i festeggiamenti.