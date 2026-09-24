Musei di Rimini, estate da record: oltre 34mila visitatori, presenze in crescita del 16,5%

La crescita riguarda tutte le principali sedi del circuito, con il Fellini Museum in forte aumento e un boom degli ingressi gratuiti

"Un’estate tra musei, mostre e proposte culturali diffuse: la stagione più calda è andata in archivio con risultati che premiano i Musei di Rimini. Tra giugno e agosto 2026 il circuito museale comunale ha contato 34.131 visitatori, il 16,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025". Così l'amministrazione comunale, presentando i dati sull'affluenza al Museo della Città, Domus del Chirurgo e le due sedi del Fellini Museum (esclusi dal confronto i Palazzi dell'Arte, chiusi nel 2025). A caratterizzare in modo particolare l’estate 2026, riferiscono da palazzo Garampi, è la forte crescita degli ingressi gratuiti, passati dai 7.598 del 2025 ai 16.759 del 2026, con un aumento del 120,6%. "Un dato che rispecchia anche l’apprezzamento per la nuova politica tariffaria introdotta a maggio dall’Amministrazione Comunale, con l’ingresso gratuito per i residenti della Provincia di Rimini e per tutti i ragazzi e le ragazze fino a 30 anni, dando così la possibilità di vivere gli spazi museali non solo come luoghi da visitare, ma da conoscere e in cui tornare", commenta l'amministrazione comunale. Dei 16.759 ingressi gratuiti registrati tra giugno e agosto, 7.858 sono di under 31, pari al 46,9% di tutte le gratuità, mentre 1.887, pari all’11,2%, sono di residenti nella provincia di Rimini. Il dato del 2026 indica quindi un utilizzo significativo delle nuove opportunità di accesso, soprattutto da parte dei giovani e della comunità locale. E soprattutto mostra come l’ampliamento della gratuità sia avvenuto contemporaneamente a una crescita del numero complessivo dei visitatori, aumentati di quasi 5 mila unità rispetto all’estate precedente.

I dati delle singole sedi



Il Museo della Città si conferma la sede più frequentata con 10.456 visitatori, pari al 30,6% del totale, contro gli 8.015 dell’estate 2025. L’incremento è del 30,5%. A Castel Sismondo, sede del Fellini Museum, i visitatori sono stati 9.441, il 27,7% del totale, contro gli 8.273 del 2025 (+14,1%). Particolarmente significativa la crescita di Palazzo del Fulgor, che passa dai 5.275 visitatori del 2025 ai 7.124 del 2026, con un aumento del 35,1% Complessivamente le due sedi del Fellini Museum passano da 13.548 visitatori nell’estate 2025 a 16.565 nel 2026, con un aumento del 22,3%.

Un’ulteriore indicazione viene dai dati sulla provenienza dichiarata dai visitatori. Nel complesso del circuito museale, il 42,1% del pubblico proviene dall’estero con Germania e Polonia ai primi posti, seguite da Francia, Ungheria e Russia. Cresce come detto la quota di visitatori della provincia (18,4% contro l’11,5% del 2025), mentre il 39,5% proviene dal resto d’Italia in particolare da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il dato è ancora più evidente nel Fellini Museum, dove la crescita della frequentazione locale convive con una fortissima capacità di attrazione internazionale. Oltre la metà del pubblico il 54%, provenire dall’estero, una percentuale in crescita rispetto al 52% registrato nel 2025, il 12,6% sono visitatori della provincia di Rimini (4,3% nel 2025), il 33,4% dal resto d’Italia. “I dati dei tre mesi estivi restituiscono dunque un sistema museale che cresce nei numeri e che sembra allargare il proprio raggio d’azione in due direzioni: rafforzando il rapporto quotidiano con i giovani e con la comunità locale e mantenendo una forte capacità di attrazione nei confronti del pubblico nazionale e internazionale – commenta l’assessore alla Cultura Michele Lari – La scelta di ampliare le gratuità si inserisce in questa prospettiva: uno strumento per favorire una frequentazione più ampia e continuativa del patrimonio culturale cittadino e per rendere i musei sempre più luoghi di cui chi vive il territorio può sentirsi davvero parte”.