Musica alla mattina con cornetto e cappuccino: la tendenza prende piede anche a Rimini, al Macaco Vibes

Arriva il Soft Clubbing, un format che unisce musica e brunch

Arriva anche a Rimini una nuova tendenza che sta prendendo piede nelle grandi città europee: il Soft Clubbing, un format che unisce musica e brunch in un’esperienza diurna pensata per vivere il divertimento in modo diverso.

Domenica il Macaco Vibes ospiterà il primo evento di questo tipo organizzato in città, trasformando la colazione in un appuntamento che mescola DJ set, brunch e socialità.

L’evento si svolgerà dalle 10:30 alle 14:00 e nasce come iniziativa dedicata alla Festa della Donna, con una mattinata all’insegna della musica e della convivialità. Il locale proporrà una formula brunch con pancake, brioche, cappuccino, uova con bacon e proposte dolci e salate, accompagnata da un DJ set pensato per creare un’atmosfera rilassata ma coinvolgente.

Durante la mattinata tutte le partecipanti riceveranno una gift box “Benessere & Fitness”, realizzata in collaborazione con alcune attività del territorio: Andrea Staff Parrucchieri, Palestra Body Shake, Be Low Shop e SD Beauty.

“Non ci aspettavamo una risposta così forte già alla prima edizione - spiegano i titolari del Macaco Vibes - Il Soft Clubbing è un format nuovo che unisce colazione e musica e probabilmente proprio questa formula diversa dal solito ha incuriosito molte persone. In pochi giorni abbiamo ricevuto tante prenotazioni e ormai restano solo gli ultimi tavoli disponibili”.