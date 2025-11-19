Musica, il pluripremiato cortometraggio di Michele Fraternali esce su YouTube

Il viaggio tra ombre e basso elettrico dell'artista riminese è online sulle principali piattaforme

Dopo un intenso percorso di proiezioni e numerosi riconoscimenti, arriva finalmente online “Devil’s Cry”, il nuovo cortometraggio musicale scritto, diretto e composto dal musicista e regista Michele Fraternali.

Il film è ora disponibile su YouTube, accompagnato dalla pubblicazione dell’omonimo album ufficiale su tutte le piattaforme digitali.

Ispirato alla Divina Commedia e al mondo videoludico di Devil May Cry, il cortometraggio esplora il viaggio di trasformazione dell’Artista che decide di affrontare le proprie ombre.

Il film si distingue non solo per la sua narrazione simbolica, ma anche per le straordinarie ambientazioni: le riprese, realizzate da Andrea Parolo, sono state girate quasi interamente nella provincia di Pesaro e Urbino, valorizzando luoghi storici e affascinanti come il Palazzo Ducale di Urbino, il Castello di Gradara, il Castello Brancaleoni di Piobbico, un monastero abbandonato nel comune di Apecchio e la suggestiva Grotta del Nerone.

“Devil’s Cry” è un progetto unico nel suo genere, in cui la colonna sonora è interamente realizzata con il basso elettrico. La produzione musicale e il sound design sono stati curati dal producer Gabriele Fraternali, fratello dell’artista, che ha reso il basso in un vero e proprio “polistrumento”.

L’opera ha raccolto numerosi premi e menzioni speciali nei festival internazionali, tra cui:

Tokyo Short Film Festival (Best Music Video), Sicilian Film Awards (Best Music Score), London Movie Awards (Best Original Song – Silver Award), Monza Film Fest (Best Music Video) e Hollywood Gold Awards (Best Horror).

È stato inoltre proiettato in diversi cinema italiani, tra cui il Cinema Fulgor di Rimini, la Sala Montefeltro di Novafeltria, la Sala degli Artisti di Fermo e il Cinema Conti di Acqualagna.

Con “Devil’s Cry”, Michele Fraternali conferma la sua visione artistica fuori dagli schemi, capace di fondere musica, immagini e introspezione in un’unica forma espressiva.

“Devil’s Cry” è ora disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali