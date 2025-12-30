Musica, radio e città in festa: il Capodanno Diffuso conquista Cattolica

Promozione radiofonica e offerta musicale trasversale trainano le prenotazioni e trasformano la città in un grande palcoscenico a cielo aperto

Cattolica si conferma regina del Capodanno in Riviera. A poche ore dal brindisi di fine anno, la Regina dell’Adriatico registra il tutto esaurito: circa trenta le strutture ricettive aperte, tra hotel e residence, che per l’occasione hanno già appeso il cartello "sold out".

Successo che risiede nella formula del Capodanno Diffuso, un evento nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e le emittenti radiofoniche Radio Bruno, Radio Gamma e Radio Sabbia.

Una colonna sonora diffusa per tutto il giorno e la notte

A partire dal pomeriggio del 31 dicembre e fino a notte fonda, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’intrattenimento sarà curato dai ritmi di Radio Bruno, Radio Gamma e Radio Sabbia. I diversi palchi allestiti nei punti nevralgici della città offriranno una programmazione variegata: DJ set, animazione live e generi musicali differenti per abbracciare i gusti di ogni fascia d’età. Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, è stata realizzata una linea esclusiva di gadget dedicata al pubblico, con i loghi delle tre emittenti partner.

La forza della promozione

Oltre alla qualità della proposta artistica, a trainare le prenotazioni è stata l’imponente campagna promozionale orchestrata dalle radio coinvolte, che hanno saputo intercettare un pubblico vastissimo, portando a Cattolica turisti da ogni parte d'Italia.

Il commento della direzione artistica

Soddisfazione totale nelle parole di Andrea Prada, Direttore Artistico dell'iniziativa:

"Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato. L'idea di sviluppare un evento in maniera diffusa per tutta la città si è rivelata vincente: non più un unico punto di aggregazione, ma un'intera città che vive e pulsa di musica. Abbiamo creato un format capace di soddisfare i gusti musicali di tutti i target, dalle famiglie ai giovani, offrendo un’offerta artistica trasversale che ha trasformato Cattolica nella meta preferita, in Riviera, per queste festività. L'idea di estendere l'intrattenimento partendo dal pomeriggio siamo certi sarà di supporto anche alle attività commerciali aperte"