Musica, spettacoli e la Racing Night del Civ: gli eventi del weekend di Misano

Dal Portoverde Fest alla Jova Band, fino al Campionato Italiano Velocità: quattro giorni tra concerti, animazione, mercatini, ballo e motori

Musica dal vivo, animazione, mercatini, ballo e il grande spettacolo delle due ruote al Misano World Circuit accompagneranno il pubblico in quattro giornate all'insegna del divertimento, da giovedì 23 a domenica 26 luglio.

Si parte giovedì 23 luglio a Portoverde, dove alle 21.30 torna Portoverde Fest con il concerto dei The Flamin' Gene & His Tonic, trio che porterà sul palco di Piazzale Colombo un coinvolgente repertorio tra rock'n'roll, country, soul e sonorità latin.

La serata di venerdì 24 luglio si apre alle 19.30 sul Lungo Darsena di Portoverde con la prima edizione di "E Buliron", un nuovo evento dedicato ad artigianato, street food, spettacoli, musica e mondi curiosi da scoprire, pensato per offrire un'esperienza da vivere in famiglia.

Il programma del venerdì prevede il consueto appuntamento con la rassegna Friday Night: in Piazza Repubblica salirà sul palco la Jova Band, che da oltre 10 anni porta in scena uno dei più apprezzati tributi a Jovanotti d’Italia, in grado di riprodurre fedelmente l’atmosfera e l’energia di un suo concerto.

Al Parco del Sole di Misano Brasile, invece, torna la Serata Family, con animazione e intrattenimento a cura di First Animazione.

Sabato 25 luglio, alle 21.30, Piazza Repubblica ospiterà una serata di varietà a cura di First Animazione, con spettacoli dedicati a grandi e piccoli.

Il programma si conclude domenica 26 luglio con "A Tutto Ballo": dalle 21.30 il Parco del Sole di Misano Brasile si trasformerà in una pista da ballo sotto le stelle con i maestri Andrea e Nicole.

Ad arricchire il weekend, dal 24 al 26 luglio, sarà anche il Campionato Italiano Velocità al Misano World Circuit, con l'attesa CIV Racing Night in programma sabato sera. Oltre alle emozioni delle gare in notturna delle categorie Superbike e Supersport, l’evento proporrà un ricco programma di iniziative aperte al pubblico, tra cui la possibilità di visitare il paddock, la pit walk e il grid show, il giro del circuito a bordo del trenino panoramico, aree dedicate all'intrattenimento e alle attività per le famiglie, oltre al suggestivo aviolancio dei paracadutisti della Brigata Folgore che precederà la partenza della gara principale. A conclusione della serata, la festa continuerà alla MWC Square con il podio della Superbike e il DJ set.