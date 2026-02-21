Mutoko, 35 interventi in poche settimane: la missione umanitaria di Laura Bernabè

La testimonianza dell'Inner Wheel Club di Rimini e Riviera durante una serata all'Hotel Imperiale di Rimini

All’Hotel Imperiale di Rimini, una serata intensa (ieri, venerdì 20 febbraio) ha unito le storie lontane ma accomunate dalla stessa forza di due giovani socie dell'Inner Wheel Club di Rimini e Riviera: trasformare il lavoro in esperienza umana.

Laura Franciosi, direttrice del Padiglione della Repubblica di San Marino a Expo 2025 Osaka, ha raccontato la sfida di farsi conoscere in un Giappone che non sapeva chi fossimo. «Il nostro padiglione non era solo da visitare, ma da sentire». Un percorso multisensoriale – tattile, uditivo e visivo – per portare i visitatori “virtualmente” a San Marino. Commovente il ricordo dei giapponesi, popolo segnato dalla storia, colpiti dalla scoperta di una Repubblica da sempre indipendente e pacifica.

Altrettanto significativa la testimonianza di Laura Bernabè, medico rianimatore dell’Ospedale di Rimini, rientrata da una missione chirurgica a Mutoko, in Zimbabwe. In poche settimane il team ha realizzato 35 interventi, formando il personale locale e riorganizzando materiali essenziali. «Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona». In Zimbabwe si muore ancora per un’appendicite se non si hanno i soldi per curarsi. Un’esperienza che ricorda quanto sia prezioso il diritto alla salute e quanto sia fondamentale non darlo per scontato.