MystFest 2026: Claudia Proietti vince il 53° Premio Gran Giallo Città di Cattolica

Il racconto “La lupa” conquista la giuria del prestigioso concorso dedicato alla narrativa crime italiana

È Claudia Proietti con il racconto La lupa la vincitrice del 53° Premio Gran Giallo città di Cattolica, lo storico concorso letterario che da oltre cinquant’anni rappresenta uno dei più importanti osservatori sulla narrativa crime italiana. La premiazione si è svolta nella serata di sabato 11 luglio in piazza 1° Maggio. A consegnare il Premio all’autrice sono stati Simonetta Salvetti, presidente della giuria del Premio Gran Giallo e Carlo Lucarelli, membro della giuria, insieme alla sindaca di Cattolica Franca Foronchi e al vicesindaco e assessore alla cultura Federico Vaccarini.

La giuria, composta da Gabriella Genisi, Barbara Perna, Piergiorgio Nicolazzini, Carlo Lucarelli, Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori, e Simonetta Salvetti, già direttrice del MystFest e presidente di giuria, ha assegnato il riconoscimento con la seguente motivazione: “Un racconto capace di conquistare fin dalle prime pagine l’attenzione del lettore, grazie a un'atmosfera intensa e suggestiva, costruita attraverso la padronanza delle procedure investigative che accompagna lo sviluppo della storia. Molto ben costruito il personaggio di Anita, l’investigatrice: una protagonista originale e credibile per la sua sensibilità percettiva e il suo passato personale. Il finale è coerente, amaro e umano, capace di sorprendere senza risultare forzato. Un giallo elegante, ben scritto e coinvolgente, che lascia il lettore soddisfatto e con il desiderio di ritrovare ancora Anita in nuove indagini”.

Il racconto vincitore sarà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori, partner storico del Premio.

Claudia Proietti è nata a Roma nel 1985. È autrice dei romanzi La coscienza del male e Il buio dietro le maschere (Golem Edizioni, 2023 e 2024), entrambi premiati in diversi concorsi nazionali, tra cui Nabokov, Giallo Garda, Grottammare e Garfagnana in Giallo. Ha inoltre ottenuto riconoscimenti con racconti pubblicati e premiati al MystFest 2024, a GialloFestival, Garfagnana in Giallo,a Lucca Noir e a NeroPremio 2025. Nella vita è tutor BES e DSA, lavora come ghostwriter e redattrice per il magazine Agatha – Donne che scrivono gialli e collabora con il sito Giallo & Cucina.

L’edizione 2026 del Premio Gran Giallo ha registrato oltre cento racconti in concorso, confermando la vitalità di un genere capace di rinnovarsi e di attrarre autori molto diversi per età, provenienza geografica e percorso professionale.

Il Premio Gran Giallo città di Cattolica si svolge in collaborazione con Il Giallo Mondadori e nel corso della sua storia ha visto emergere e partecipare alcuni tra i più importanti autori del noir e del giallo italiano, da Loriano Macchiavelli a Bruno Gambarotta, da Corrado Augias a Eraldo Baldini, fino a Andrea G. Pinketts e Carlo Lucarelli.



