Nacque come mercato di bovini e prodotti agricoli, oggi è un evento di punta: torna la fiera di Pugliano

L'appuntamento si rinnova per i prossimi cinque lunedì

Con la fine dell'estate meteorologica, ripartono gli eventi storici che salutano, nell'entroterra riminese, l'arrivo dell'autunno. A Pugliano è tutto pronto per la millenaria fiera, in programma tutti i lunedì di settembre (7, 14, 21, 28) e il primo lunedì di ottobre (5).

La fiera ha radici antichissime e si svolge nei pressi della Chiesa dedicata alla Madonna di Pugliano: in origine era un mercato-scambio di bestiame e prodotti agricoli, in vista dell'inverno. Grazie alla sua ottima posizione geografica, Pugliano richiamava commercianti da tutte le zone limitrofe: dalla Romagna, dalle Marche, dalla Repubblica di San Marino e dalla Toscana. La tradizione è stata portata avanti nel corso dei decenni: oggi ospita bancarelle con ogni tipo di merce e le "capanne", sotto le quali si può consumare il pesce fritto e altre specialità della zona. Negli anni la fiera ha raccolto l'interesse anche di tanti giovani, che animano fino a tarda notte Pugliano. L'attesa sale, la millenaria fiera di Pugliano tornerà tra qualche giorno. e anche quest'anno sono attesi numeri da tutto esaurito.