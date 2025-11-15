Napoli, giallo a Marianella: donna trovata morta in casa

Indagini sulla morte di Nunzia Cappitelli, 51enne ritrovata senza vita nella sua abitazione in piazza Sant'Alfonso

Non si fermano le indagini della Polizia per chiarire la morte di Nunzia Cappitelli, la 51enne ritrovata senza vita venerdì nella sua abitazione di piazza Sant’Alfonso, a Marianella, nella periferia nord di Napoli. Anche oggi gli investigatori della Squadra Mobile stanno ascoltando diverse persone per ricostruire le ultime giornate della donna, deceduta a causa di un colpo alla testa. Secondo un primo esame medico-legale, la ferita potrebbe essere compatibile con un incidente domestico: sul pavimento è stata infatti rinvenuta una bottiglia di vetro andata in frantumi.

Nonostante questa ipotesi, gli investigatori mantengono aperto ogni scenario e continuano a lavorare su tutte le piste. La morte risalirebbe al primo pomeriggio, e a scoprire il corpo è stato un conoscente della vittima, che ha immediatamente dato l’allarme.

Nel corso dell’inchiesta è emerso che la donna aveva presentato due denunce per stalking nei confronti di altrettanti uomini. Uno di loro è proprio il giovane che ieri, accompagnato da un amico, ha trovato la 51enne priva di vita. L’altro, di età maggiore, avrebbe manifestato anch’egli comportamenti ossessivi nei confronti della vittima. Entrambi sono stati ascoltati in Questura nel corso della notte, insieme ad altre persone ritenute informate sui fatti.

La presenza delle denunce mantiene in piedi anche l’ipotesi del femminicidio, sebbene al momento non siano emersi riscontri concreti né dagli accertamenti del medico legale né dalle analisi della polizia scientifica nell’appartamento. Gli investigatori tendono infatti a privilegiare la possibilità che la morte sia stata causata da un incidente domestico o da un malore, ma sarà l’autopsia a stabilire se la ferita alla testa sia compatibile con un corpo contundente o con una caduta accidentale.