Nasce Federcarni Rimini, Filippo Grigatti eletto presidente della nuova federazione dei macellai

Costituita in Confcommercio la nuova rappresentanza provinciale del settore, con l’obiettivo di valorizzare la professione e affrontare le sfide del comparto

Si è costituita in Confcommercio della provincia di Rimini Federcarni Rimini, la federazione di categoria che rappresenta i macellai del territorio, con l’obiettivo di dare voce alle imprese del settore, valorizzarne la professionalità e affrontare insieme le sfide che interessano il comparto.

Alla guida della nuova realtà associativa è stato eletto presidente Filippo Grigatti (Macelleria Magrèt di Santarcangelo), che guiderà il consiglio direttivo formato da: Andrea Bernardini (Igea Carni/Macelleria Casa Bernardini di Bellaria Igea Marina), Maurizio Gelsi (Boutique della Carne di Rimini), Alessandro Pari (Macelleria Pari di Rimini), Salvatore Migani (Macelleria Le Carni di Rimini), Daniele Gambuti (Macelleria Gambuti di Riccione), Manuel Muccini (Macelleria Muccini di Rimini) e Roberto Penserini (Macelleria Penserini di Cattolica).

“Ci uniamo per avere più forza nel portare avanti le istanze della nostra categoria - dice Filippo Grigatti, neo-presidente di Federcarni della provincia di Rimini -. Sono molto felice di questo nuovo incarico e ringrazio Confcommercio, Federcarni e tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato. Mi impegnerò al massimo per rappresentare al meglio il nostro settore. Federcarni è una federazione molto rappresentativa su tanti territori, ma nella nostra provincia mancava un punto di riferimento in cui i macellai potessero ritrovarsi, confrontarsi e portare avanti proposte comuni. È stato un piacere ritrovare vecchi amici attorno allo stesso tavolo e conoscere nuovi colleghi: fino ad oggi non avevamo avuto vere occasioni per condividere le problematiche del nostro lavoro e sentirci più forti e uniti. Tra i temi che ci stanno maggiormente a cuore ci sono la formazione dei giovani e la trasmissione del nostro mestiere e della cultura della carne. Il ricambio generazionale rappresenta una delle principali criticità del settore: abbiamo bisogno di formare nuove figure professionali, capaci di raccogliere la nostra esperienza e dare continuità alle botteghe. È una sfida fondamentale per il futuro della categoria e vogliamo affrontarla insieme”.

Alla costituzione della federazione riminese ha partecipato anche Stefano Casella, vicepresidente vicario nazionale e presidente di Federcarni Emilia-Romagna, che ha accompagnato il percorso di nascita della nuova rappresentanza territoriale.

“Da quasi un anno stavamo lavorando per dare vita a questo gruppo a Rimini e sono davvero molto soddisfatto della partecipazione e della vicinanza dimostrate alla Federazione - sottolinea Casella -. C’è una grande volontà di lavorare insieme per favorire la crescita del comparto della macelleria di qualità e costruire un bacino di professionalità che permetta di affrontare il ricambio generazionale, garantendo un futuro al nostro mestiere. La missione di Federcarni, a livello nazionale come sui territori, è anche quella di far comprendere l’importanza del lavoro del macellaio per l’intera filiera, dalla vendita diretta nelle nostre botteghe fino alla gastronomia e al turismo. Se la cucina italiana è stata riconosciuta patrimonio Unesco, un po’ di merito è anche della nostra categoria, fatta di professionisti che ogni giorno puntano sulla qualità del prodotto, sulla competenza e sulla sicurezza alimentare. Il macellaio è una figura fondamentale nella valorizzazione della cultura gastronomica e delle eccellenze del territorio. Saremo al fianco del presidente Grigatti e di tutta Federcarni Rimini per sostenere il lavoro della nuova federazione e raggiungere insieme questi obiettivi”.