Nasce il "Percorso dei Cinque Santi", un cammino che attraversa le valli del Marecchia

Il progetto è stato realizzato dal Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca (GAL)

Prende avvio il Percorso dei Cinque Santi, un nuovo itinerario che attraversa le valli del Marecchia e del Conca, unendo spiritualità, paesaggio e identità territoriale.

Il progetto è stato realizzato dal Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca (GAL) in collaborazione con le Unioni dei Comuni della Val Marecchia e della Val Conca e con altri enti pubblici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso una rete di cammini.

La prima tappa collega Rimini a Coriano, segnando l’inizio di un percorso dedicato a cinque figure profondamente legate a questi luoghi: Sant’Amato Ronconi, San Marino, San Leo, Sant’Alberico e San Francesco. L’itinerario si sviluppa lungo un tracciato che attraversa borghi, colline e aree di grande valore naturalistico, costruendo connessioni tra territori e comunità. Si inserisce, inoltre, in una rete più ampia di percorsi, collegandosi alla Via Romea Germanica, alla Via Francigena, all’Alta Via dei Parchi e al Sentiero Italia.

Il turismo dei cammini è oggi in forte crescita e rappresenta una modalità sempre più diffusa per scoprire i territori in modo autentico. In questo contesto, anche l’entroterra riminese si dota di un itinerario tematico capace di valorizzarne storia, paesaggi e tradizioni. Il Percorso dei Cinque Santi si propone infatti come un’esperienza di fruizione lenta e relazionale, in cui il cammino diventa occasione di incontro, conoscenza e riscoperta del territorio.

Il percorso

Attualmente definito in fase preliminare come “Sentiero dei 5 Santi”, il tracciato complessivo è lungo circa 166,5 km ed è articolato in otto tappe:

1. Rimini – San Savino (20,8 km)

2. San Savino – Saludecio (18 km)

3. Saludecio – Gemmano (18 km)

4. Gemmano – San Marino (21,8 km)

5. San Marino – San Leo (22,6 km)

6. San Leo – Sant’Agata Feltria (20,5 km)

7. Sant’Agata Feltria – Balze di Verghereto (22,1 km)

8. Balze di Verghereto – Santuario della Verna (22,7km)

Le tappe terminano in centri abitati dotati di strutture ricettive e servizi, con la possibilità di modulare il percorso grazie alla presenza di ulteriori punti di sosta lungo il tracciato.

Il cammino attraversa luoghi di grande valore storico, culturale e paesaggistico: dal centro storico di Rimini – con il Ponte di Tiberio, l’Arco di Augusto e il Tempio Malatestiano – ai borghi medievali dell’entroterra, fino alla Repubblica di San Marino, alla rupe di San Leo e ai paesaggi appenninici che conducono al Santuario della Verna.

Accanto alle mete più note, il percorso valorizza anche luoghi meno conosciuti ma altrettanto significativi, tra cui santuari, conventi, vallate e testimonianze storiche diffuse lungo tutto il territorio.

Un cammino tra storia e spiritualità

Il nome del percorso richiama i cinque santi che hanno segnato la storia di questi territori. Le loro vicende sono profondamente intrecciate ai luoghi attraversati e ancora oggi testimoniate da numerosi siti, luoghi di culto e tradizioni locali.

Dichiarazione dell’Assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia

“Il Percorso dei Cinque Santi rappresenta un’opportunità importante anche dal punto di vista ambientale. Non si tratta solo di un itinerario, ma di un modo diverso di vivere e attraversare il territorio, più rispettoso, consapevole e sostenibile. Le nostre colline, i sentieri e i borghi diventano così parte di un sistema più ampio, capace di attrarre visitatori senza snaturare l’identità del territorio, ma anzi proteggendola e rendendola ancora più riconoscibile”.