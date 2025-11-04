Nasce la nuova sede di Fratelli d'Italia a Rimini

Oltre cento persone all'incontro "Right Direction"

Grande partecipazione alla serata di presentazione del progetto “Right Direction” , l'associazione che segna la nascita della nuova sede di Fratelli d'Italia a Rimini , con oltre cento persone tra cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali .

Il Coordinamento Comunale di Fratelli d'Italia Rimini , con i propri Dipartimenti tematici , guidato da Claudio Mazzarino, Coordinatore Comunale di Fratelli d'Italia , e composto, tra gli altri, da Sara Borghesi, Alessandro Pierotti, Danilo Sgamma, Davide Bigucci, Giuseppe Fiore e Paolo Romano , ha presentato il progetto che renderà la sede un luogo di incontro, formazione e partecipazione politica.

Fin dall'apertura, Mazzarino ha sottolineato che il risultato è frutto di un vero lavoro di squadra :

"Non siamo pagati per farlo, lo facciamo per passione e per amore dei nostri ideali. Il nostro impegno quotidiano è costruire una politica utile, credibile e vicina alle persone."

Durante la serata sono stati ringraziati coloro che hanno contribuito in modo determinante al progetto:

Nicola Marcello , Coordinatore Provinciale e Consigliere Regionale;

SU. Beatriz Colombo , Deputata di Fratelli d'Italia alla Camera;

Elisa Bordoni , Capogruppo FDI a San Giovanni in Marignano;

Avv. Carlo Rufo Spina , Consigliere Comunale di Rimini, per il supporto nella costituzione dell'associazione Direzione Destra , di cui Mazzarino è Presidente.

Mazzarino ha inoltre salutato e ringraziato i coordinatori comunali ei gruppi consiliari del territorio per il loro impegno costante:

Avv. Claudia Montanari (San Giovanni in Marignano), Paola Piazza (Misano Adriatico), Laura Casonato (Cattolica), Nicola Missiani (Bellaria), Stefano Campisi , Consigliere Comunale di Bellaria , Fabio Pandolfi (Valmarecchia), Monia Amadei , Assessore all'Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata di Novafeltria , Ilaria Riccardi , Assessore ai Servizi Sociali di Pennabilli , e Valentina Guerra , Vice Sindaco di San Leo , insieme ai rappresentanti consiliari e dirigenti di Santarcangelo , rappresentata dal Consigliere Comunale Marini , e della Valmarecchia .

Alla serata era presente anche l' Avv. Nicoletta Gagliani , nuova Console Onorario della Repubblica di Moldova , a testimonianza della collaborazione e dell'attenzione di Fratelli d'Italia Rimini verso il dialogo istituzionale e internazionale.

“Questa sede sarà un simbolo di comunità e partecipazione – ha concluso Mazzarino – un luogo aperto a chi porta idee, passione e impegno per una Rimini viva, libera e fondata sul merito.”

La data dell'inaugurazione ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.