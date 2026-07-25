Nasconde la cocaina nelle scarpe custodite nell'armadio: arrestato a Cattolica

Il giovane, 25 anni, è stato pedinato e sorpreso a spacciare una dose di cocaina

Nascondeva oltre 50 dosi di cocaina, all'interno di piccoli involucri di plastica, in un borsone e nelle scarpe riposti in un armadio, dentro la sua abitazione: un 25enne albanese è stato arrestato a Cattolica per l'ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i Carabinieri stavano monitorando il giovane, notati alcuni movimenti sospetti dello stesso tra la sua abitazione e alcune vie del centro, e incontri piuttosto brevi con persone che poi si allontanavano rapidamente. Ieri pomeriggio (24 luglio) il personale dell'Arma, dopo averlo pedinato, lo ha colto sul fatto mentre cedeva una dose di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il sequestro di tutto lo stupefacente in suo possesso, assieme a 1000 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.