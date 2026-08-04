Nascondeva la droga in un vano nascosto sotto il volante dell'auto: arrestato un 24enne per spaccio

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato il giovane dopo giorni di osservazione

I Carabinieri di Riccione, nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 24enne di origini albanesi ritenuto responsabile dell’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio e cessione di cocaina.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa avviata nei giorni precedenti: sono stati infatti predisposti servizi di osservazione che hanno identificato l'autovettura con cui il giovane effettuava le consegne. L’ipotesi investigativa ha poi trovato ulteriore riscontro nell’identificazione di un acquirente che aveva acquistato cocaina dal medesimo soggetto.

L’intervento è scattato nel pomeriggio, nei pressi della stazione ferroviaria quando i militari, nel corso di uno specifico servizio di osservazione, hanno notato il 24enne incontrare un uomo nei pressi del proprio veicolo, assistendo allo scambio di un involucro a fronte di denaro.

Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno trovato l’acquirente in possesso della dose di cocaina appena acquistata e recuperato, all’interno dell’autovettura del presunto spacciatore, la banconota da 50 euro incassata per la vendita.

Le successive perquisizioni personale e veicolare hanno permesso di individuare un vano occultato sotto il volante: al suo interno era nascosto un contenitore con 25 dosi della medesima sostanza, tutte confezionate e pronte per la cessione.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio con rito direttissimo, all’esito del quale il Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e fissato nuova udienza per l’autunno.