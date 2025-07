Nascondeva più di 50 armi nell'auto. Arrestato a San Marino un 68enne

L'uomo è stato in seguito scarcerato e allontanato dalla Repubblica

Venerdì 25 luglio, a seguito di una segnalazione e conseguente attività d’indagine da parte della Brigata di Serravalle, il personale appartenente al Reparto Comando ha arrestato un cittadino italiano di 68 anni, pregiudicato, residente a Verona, per aver introdotto e detenuto in territorio sammarinese diverse armi proprie e improprie illegalmente.

Al momento dell’intervento l'uomo si trovava solo. Dal controllo e dalle perquisizioni sulla persona e sul veicolo di sua proprietà è emerso il materiale poi sequestrato: 50 tra armi da taglio e a punta, alcuni grossi arnesi utilizzabili anche per lo scasso, nonché alcune armi da soft air per le quali, nei confronti del soggetto, è stata elevata esclusivamente una sanzione amministrativa prevista per legge circa il trasporto e la detenzione ingiustificata.

In seguito, le armi sono state sottoposte a sequestro ai sensi del Codice di Procedura Penale.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente nella giornata successiva del 26 luglio. Contestualmente l’Autorità Giudiziaria ha disposto la scarcerazione e l’allontanamento dal territorio della Repubblica.