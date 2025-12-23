Natale a Verucchio: musica, tradizioni ed esperienze tra borgo e Villa fino al 28 dicembre

Il programma completo

Prosegue il calendario di Natale a Verucchio che, nella settimana fino al 28 dicembre, entra nel vivo del clima natalizio con le feste al Villaggio di Natale di Villa Verucchio e la musica al Borgo.

Si comincia il 24 dicembre a Villa Verucchio: dalle ore 15.00, in piazza Europa, le associazioni del territorio animano il pomeriggio con iniziative dedicate al Natale. Alle 17.30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale al Villaggio di Natale, con doni per tutti i bambini.

Il 26 dicembre, alle ore 16.00, al Teatro Pazzini di Verucchio, torna il tradizionale concerto della Banda Musicale Città di Verucchio, diretta da Matteo Semprini e con la partecipazione di Agnese Contadini all’arpa.

Un pomeriggio dedicato alle famiglie, con melodie senza tempo che accompagneranno il pubblico in un’atmosfera speciale, tra tradizione e senso di comunità.

L’evento rientra nel progetto “Natale Solidale 2025”, con l’obiettivo di condividere musica e solidarietà nel periodo più bello dell’anno.

Il 27 dicembre si tiene il sesto appuntamento di Converso Jazz Frame: alle ore 21.30, con ingresso gratuito al Teatro Pazzini di Verucchio, Mauro Mussoni presenta Tempo, il suo terzo album in quintetto. Il progetto nasce da riflessioni legate al concetto di tempo e ai suoi molteplici significati: ogni brano è connesso a un momento, a uno stato di coscienza o a un’esperienza, mentre l’insieme dei brani riproduce idealmente l’andamento di una giornata, con le sue diverse fasi emotive.

La ricerca timbrica è orientata verso una sonorità dolce e vitale e le voci del trombone di Massimo Morganti e del flauto di Simone La Maida si alternano a momenti più incisivi sostenuti dal clarinetto basso di Achille Succi (presente solo nella registrazione dell’album), con il contributo del sax alto e soprano di La Maida. Il pianoforte di Massimiliano Rocchetta fa da raccordo tra i fiati e la sezione ritmica, affidata al contrabbasso di Mussoni e alla batteria di Manuel Giovannetti, arricchita da effetti percussivi.

In serata alle ore 21.00 nella Rocca Malatestiana di Verucchio c'è Roccanoir – visita guidata a lume di candela per rivivere i misteri e le suggestioni, tra passaggi segreti, celebri amori e leggende del borgo di Verucchio. .

Costi: 10€ a persona

Biglietti acquistabili a questo link: https://shorturl.at/GpTyz

Domenica 28 dicembre alle ore 10.00 nel Museo Archeologico di Verucchio è in programma Antiche Civiltà e Wine Experience.

Un mix perfetto che abbina il fascino della storia e dell'archeologia ai prodotti tipici e ai vini locali, con una degustazione all’interno del suggestivo locale Croste di Pane, un’antica cantina vinicola. La direttrice del museo, Cristina Giovagnetti, accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia e dei reperti conservati nelle sale del museo. Alle ore 11.30 una degustazione di formaggi del produttore locale della Valmarecchia, Il Satiro — formaggi di capra, pecora e vacca — accompagnati da piadina e da due vini della zona: un Sangiovese e un bianco fermo.

Per i bambini: succo o bevanda analcolica + merenda

Costi: €25 per adulto (dai 18 anni in su) e €15 per bambino (dai 4 ai 17 anni).

IMPORTANTE: l’attività partirà solamente al raggiungimento di 6 partecipanti.

Biglietti acquistabili a questo link: https://shorturl.at/EGCME

Dalle 15 alle 19 nella Rocca Malatestiana il gioco JUNIOR ESCAPE ROOM – Christmas edition.

Unisciti alla sfida e mettiti alla prova all'interno della leggendaria Torre del Mastio, dove il tempo è il tuo peggior nemico e ogni indizio può essere la chiave per la libertà. Sarai tu e la tua squadra contro l’ignoto: enigmi, trabocchetti e misteri nascosti in ogni angolo. Avrete solo 1 ora per decifrare i segreti della torre e trovare la via d’uscita… prima che le porte si chiudano per sempre. Un’esperienza immersiva, perfetta per gruppi di amici e famiglie.

Turno unico di massimo 12 persone. Gioco escape per famiglie e bambini.

Costi: biglietto unico a 90€ per turno

Biglietti acquistabili a questo link: https://shorturl.at/ZGyjj

Infine alle ore 18.30, al ristorante Croste di Pane, settimo appuntamento musicale con l’Ora del Funambolo, un progetto artistico di Elisa Ridolfi (voce e cajon, vincitrice della Targa Tenco 2024 per la miglior opera prima con l’album Curami l’anima), Riccardo Bertozzini (chitarra) e Andrea Atto Alessi (contrabbasso).

L’Ora del Funambolo è un progetto che nasce dal desiderio di condividere l’esperienza musicale come un cammino comune, un filo sottile che unisce musicisti e ascoltatori attraverso melodie note e meno conosciute. La figura del funambolo diventa metafora di un equilibrio fragile ma necessario, capace di raccontare le vite di tutti, tra precarietà e slancio, nella continua ricerca di bellezza e poesia.

Il calendario di Natale a Verucchio prosegue tra musica, incontri e momenti di condivisione, offrendo occasioni diverse per vivere le festività nel territorio.