Natale alle Befane di Rimini: il Villaggio prosegue fino al 6 gennaio
Ecco gli orari di apertura del centro durante le festività
Alle Befane Shopping Centre di Rimini proseguono le iniziative per le festività natalizie. Oggi, Vigilia di Natale, è l'ultimo giorno durante il quale i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in Piazza Zara: tantissimi i bambini in fila ogni giorno per incontrarlo, raccontargli i propri desideri, scattare una foto ricordo e consegnare la letterina destinata al Polo Nord. Orari: dalle 15 alle 19.
Prosegue invece fino al 6 gennaio 2026 il Villaggio di Natale, allestito in Piazza Zara: uno spazio pensato per bambini e famiglie, tra costruzioni LEGO, gonfiabili e il grande trenino di mattoncini, che continua ad animare i pomeriggi delle festività.
- Il Villaggio è attivo dalle 15:30 alle 19:30 nei giorni 24-26-27-28-31 dicembre e 2-3-4-5-6 gennaio.
- Treno LEGO: dalle 16:30 alle 18:30 nelle giornate del 24-26-27-28 dicembre e 3-4 gennaio, scatta la tua foto con le hostess e porta a casa una polaroid ricordo.
- Il gioco gonfiabile attivo dalle 15:30 alle 19:30 nei giorni 24-26-27-28-31 dicembre e 2-3-4 gennaio.
Orari di apertura delle Befane Shopping Centre di Rimini durante le festività natalizie
25 dicembre: Galleria Commerciale e Spazio Conad chiusi; aperti Cinema Multiplex, Admiral Club e alcuni punti ristoro della food court (verificare sui rispettivi siti).
26 dicembre: Galleria Commerciale 12-21; Spazio Conad 9-21; food court dalle 10.
27 dicembre: orari regolari – Galleria commerciale 9-21; Spazio Conad 8-21; food court dalle 9.
31 dicembre: Galleria Commerciale 9-19; Spazio Conad 8-19; food court dalle 9.
1 gennaio: Galleria Commerciale e Spazio Conad chiusi; aperti Cinema Multiplex, Admiral Club e alcuni punti ristoro della food court (verificare sui rispettivi siti).
6 gennaio: orari regolari – Galleria Commerciale 9-21; Spazio Conad 8-21; food court dalle 9.