Natale, che fare a Rimini? 7 esperienze per la settimana dal 23 al 30 dicembre

Guida ai presepi, piste di ghiaccio, mercatini e iniziative per bambini

100 chilometri di luci di Natale, eventi, mercatini, villaggi natalizi, piste di ghiaccio, presepi tradizionali e di sabbia, laboratori per bambini: una guida al Natale per scoprire, giorno dopo giorno, Rimini nella settimana delle feste.

In viaggio fra i presepi

L’itinerario dei presepi riminesi per le festività celebra la Natività attraverso un affascinante percorso tra arte monumentale, tradizione marinara e impegno sociale, spaziando dalle imponenti sculture di sabbia di Marina Centro alle suggestive imbarcazioni storiche della Darsena. Dai complessi meccanismi delle esposizioni artigianali alle preziose testimonianze multiculturali nel Tempio Malatestiano e sotto l’Arco d’Augusto, ogni installazione racconta la Natività con materiali unici — dal legno al tufo, fino alle conchiglie del “Ponte dei Miracoli” — offrendo a cittadini e turisti un’esperienza diffusa che unisce spiritualità, creatività locale e un profondo messaggio di inclusione.

I villaggi del Natale

Per le famiglie, il cuore del divertimento è l’Ice Village, il villaggio di Natale in Piazzale Boscovich, dove una grande pista di pattinaggio al coperto sorge accanto al Presepe di Sabbia “Kolossal”, un’opera monumentale di 700 mq con sculture giganti, meta natalizia per tutte le età. I bambini possono inoltre divertirsi nel Christmas Circus con il nuovo spettacolo del clown Polpetta che ogni pomeriggio trasporta in un mondo di magia, emozioni e divertimento piccoli e grandi. Il 25 dicembre, nel pomeriggio, arriverà anche Babbo Natale a salutare tutti i bambini, mentre nel pomeriggio di sabato 27 dicembre tutti, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare alla realizzazione del karaoke più grande d’Italia.

Nel Borgo San Giuliano si alternano degustazioni di olio locale o concorsi di pittura per bambini, mentre a Viserbella e Torre Pedrera i grandi tendoni delle feste diventano centri di aggregazione con tombole, musica e spettacoli. In particolare il 24 dicembre a Viserbella arriva Babbo Natale nel tendone delle feste accanto a Sguilla, la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio sulla spiaggia 53 La Buratella di Rimini nord, tra tombole e merende.

Tutti i mercatini delle feste

Durante tutto il periodo natalizio il centro storico si anima anche con tanti mercatini e attrazioni: il Mercatino dei Sogni di Natale con creazioni artigianali e gastronomiche e la giostra francese per i bambini in piazza Malatesta, la Fiera degli Alberi di Natale al Ponte di Tiberio, la Fiera di Natale in Piazza Tre Martiri con prodotti artigianali e regali, e la Fiera di Natale lungo corso d’Augusto e via IV Novembre, offrendo un’atmosfera festosa e ricca di idee regalo. Al mare, i Mercatini di Artigianato e Collezionismo animano anche il Villaggio di Natale.

Tante le iniziative natalizie, come gli appuntamenti di Natale ai Palazzi dell’Arte, pop up di Giardini d’Autore, dove si intrecciano attività creative, eventi gastronomici e momenti di relax immersi nella natura in centro storico.

Natale passeggiando sulle dune

Per chi cerca un momento di tranquillità dopo i pranzi delle festività, la spiaggia di Rimini offre uno scenario unico con l’iniziativa “Un Mare d’Inverno”. La duna sopraelevata, eretta a difesa della costa, si trasforma in una suggestiva passeggiata panoramica punteggiata da 30 panchine e installazioni artistiche con opere di 28 artisti (collettivo Confine Marea) che interpretano il tema dell’orizzonte e della memoria, invitando a una sosta contemplativa davanti alla bellezza silenziosa del mare d’inverno.

Il Natale della cultura e della musica

Il palinsesto culturale offre proposte originali come “L’Attico” al Teatro degli Atti, un club temporaneo che ospita jam session, showcase rap e il gran finale col Basito Fest il 27 dicembre. Per gli amanti della musica dal vivo, l’Area Settebello propone concerti che spaziano dal pop contemporaneo al bluegrass, mentre il Quartetto EoS omaggia Ennio Morricone il 26 dicembre nella Sala Sant’Agostino.

Un momento di forte partecipazione comunitaria sarà il 23 dicembre sul sagrato del Tempio Malatestiano, con “Guitar 100”, un raduno di chitarristi per un concerto collettivo dedicato alla pace.

Sabato 27 dicembre sempre in Cattedrale si svolge il Concerto “Cantiamo con Jubilo”: una serata di canti eseguiti da tre corali per celebrare la speranza, la fede e la gioia del Giubileo, mentre domenica 28 dicembre si tiene la solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo come conclusione dell’anno giubilare.

Stare in forma durante le feste

Non manca l’attività sportiva da vivere e da guardare. Venerdì 26 dicembre, al Bagno 26 di Marina Centro, si tiene il “Workout delle feste”, un allenamento funzionale aperto a tutti in spiaggia all’aria aperta a scopo benefico, rigorosamente vestiti di rosso, con scambio di auguri, estrazione a premi e raccolta fondi per l’adozione a distanza tramite AVSI. Sabato 27 dicembre i più allenati possono partecipare a una corsa mattutina (Run & Brunch edition) di 6, 8 e 10 km sul lungomare, organizzata da Ola Mouvement in collaborazione con Rimini Wellness, con ritrovo e partenza al Villaggio di Natale (alle ore 10.15

Laboratori per bambini al museo e parchi divertimento

Tra sabato e domenica, al Museo della Città i più piccoli possono anche partecipare ai laboratori creativi, come quello dedicato alla costruzione di pupazzi di neve pop-up o delle maschere romane beneauguranti, mentre i parchi divertimento, come Italia in Miniatura e Fiabilandia, aprono al pubblico in versione natalizia.