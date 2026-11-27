24esima edizione Natale delle Meraviglie, sabato si apre la magia nel Centro Storico

Fino al 6 gennaio 2027 la Repubblica si trasforma in un grande villaggio natalizio tra mercatini, spettacoli, pista di pattinaggio, installazioni luminose e il Villaggio degli Elfi dedicato ai più piccoli

La magia del Natale è pronta a conquistare il Centro Storico di San Marino. Dopo la suggestiva accensione delle luminarie di giovedì 26 novembre, sabato 28 novembre apre ufficialmente il Natale delle Meraviglie – Entra nella fiaba, respira la magia, che fino al 6 gennaio 2027 trasformerà la Repubblica in un grande scenario natalizio, dove luci, musica, tradizioni e intrattenimento si incontrano nella straordinaria cornice del Patrimonio Mondiale UNESCO.

La 24ª edizione della manifestazione prenderà il via sabato alle ore 10.30, con un ricco programma di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori durante tutto il fine settimana. Un invito a vivere San Marino in un’atmosfera speciale, passeggiando tra le vie illuminate, scoprendo i mercatini, partecipando agli spettacoli e lasciandosi coinvolgere dalle tante proposte dedicate a grandi e piccoli.

Sabato 28 novembre, alle ore 17.30, si svolgerà presso il Villaggio degli Elfi, a Campo Bruno Reffi, il taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni.

Un vero e proprio mondo incantato dedicato ai bambini, dove la fantasia diventa protagonista attraverso laboratori creativi e attività a tema. Dalla Pasticceria di Babbo Natale, dove decorare biscotti, all’Ufficio Postale delle Letterine, dalla Fabbrica degli Elfi all’Elfo Truccarello, fino alla Casa delle Coccole, pensata per scattare fotografie ricordo. Non mancherà l’Elfo Golosone, con dolci sorprese per i piccoli ospiti.

Fino al 25 dicembre sarà presente anche Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini, ascoltare i loro desideri e ricevere personalmente le letterine. I laboratori prevedono ingressi ogni 30 minuti, previa prenotazione presso l’Info Point situato vicino all’ingresso del Villaggio.

Il programma del primo fine settimana propone diversi appuntamenti con artisti e performer che animeranno le piazze e le contrade del Centro Storico.

Sabato 28 novembre, tra gli appuntamenti: Davide Baldassarri – Try this at Home, in Piazza Garibaldi alle ore 15.00 e 17.30: uno spettacolo per tutta la famiglia che intreccia giocoleria, magia e bolle di sapone. Le Sgambate, con partenza da Via Eugippo alle ore 15.30 e 17.45: un duo di trampoliere che attraverserà le vie del Centro Storico con uno spettacolo itinerante all’insegna della fantasia e del divertimento. Coro Antènori, in Piazza della Libertà alle ore 16.00, con un’esibizione musicale che accompagnerà l’inizio delle festività natalizie.

Domenica 29 novembre tornano Le Sgambate, con due appuntamenti itineranti alle ore 11.30 e 17.00, con partenza da Via Eugippo. Nel pomeriggio sarà nuovamente protagonista Davide Baldassarri con Try this at Home, in Piazza Titano alle ore 15.00 e 17.30.

Per tutto il weekend sarà possibile passeggiare tra le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale, lungo Via Eugippo e Via Donna Felicissima, dove trovare prodotti artigianali, decorazioni, idee regalo, specialità gastronomiche e dolciumi.

In Cava dei Balestrieri riapre l’Ice Park, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre il Centro Storico sarà illuminato da un suggestivo percorso di installazioni e scenografie luminose. Dalla Grande Slitta di Babbo Natale in Piazza della Libertà al Grande Albero Luminoso in Piazzale Domus Plebis, fino alle proiezioni sulle facciate della Basilica del Santo e di Palazzo Pubblico, ogni angolo contribuirà a creare un’atmosfera da fiaba.

Non mancheranno le iniziative solidali: presso la Galleria Cassa di Risparmio saranno esposti gli angeli realizzati a mano all’uncinetto dalla SUMS Femminile, mentre nella Galleria della Segreteria di Stato per il Turismo troverà spazio il Mercatino Solidale a sostegno di progetti speciali, a cura della Fondazione Centro Anch’io e del Laboratorio Liluna.

Il weekend offrirà anche l’occasione di conoscere più da vicino la storia e il patrimonio della Repubblica. Domenica 29 novembre, alle ore 11.30, partirà dal Cantone Panoramico, nei pressi della stazione della Funivia di Città, la prima visita guidata del Centro Storico a cura di Discover San Marino. Un percorso accompagnato da guide turistiche abilitate, tra storia, curiosità, tradizioni e scorci panoramici. Il costo è di 10 euro a persona; è consigliata la prenotazione.