Calcio Nations League, la Bielorussia passa a San Marino (0-2)

Le due reti nel primo tempo. L'ultimo appuntamento dei titani è fissato per domenica in casa della Finlandia

Manca Giacopetti – squalificato – ma Roberto Cevoli conferma comunque le due punte per la sfida alla Bielorussia, l’ultima casalinga nel 2026. Ad affiancare Nicola Nanni c’è Gabriel Capicchioni; alle loro spalle, Lazzari. La Bielorussia non vuole perdere il treno per il primo posto e i Titani intendono congedarsi dal proprio pubblico con una prestazione votata alla ricerca del gol e del risultato. Tuttavia la gara impiega un po’ a decollare. Il primo squillo è sammarinese, con il corner di Lorenzo Capicchioni che pizzica il primo palo. La palla torna in campo e Zannoni la offre a Fabbri, che prende l’ascensore e manda alto di poco – ma da posizione giudicata irregolare. La Bielorussia impegna Colombo con Ebong, servito da Kalinin: il portiere sammarinese si allunga sul colpo di testa dell’avversario, concedendo solo il corner. La battuta di quest’ultimo è affidata a Gromyko, che pesca alla perfezione Gomanov, inesorabile nel colpo di testa a centro area: Bielorussia in vantaggio.

La risposta dei Titani è sull’asse Zannoni-Nanni: il 10 conduce sulla tre quarti e serve in profondità il 9, che perde l’attimo propizio per la battuta e alla fine viene stoppato da Lapoukhov in uscita. In capo a 2’ arriva il 2-0 bielorusso: Simanenka riceve un pallone messo al centro dalla sinistra e lo lavora per Kontsevoi, che lo controlla e lo scarica sotto la traversa. Ora per gli ospiti è un buon momento. Ebong si incunea in area dal lato sinistro e calcia forte sul primo palo, trovando la presa di Colombo. Poco dopo, sempre Ebong pericoloso in azione di sfondamento: il 9 bielorusso sguscia via da una gabbia di maglie blu e si allunga fatalmente la palla, favorendo l’intervento di Colombo. In caso contrario, avrebbe avuto qualcosa di meglio di un rigore in movimento. La Nazionale di San Marino, però, non esce dalla partita.

Al contrario, al 28’ costruisce una limpidissima palla gol. Il cross di Giocondi è prolungato con il tacco da Gabriel Capicchioni e così diventa perfetto per l’inserimento di Nanni, che manda alto da posizione favorevolissima – e praticamente senza marcature. La Bielorussia torna a premere nel finale. Un paio di chiusure di livello di Lorenzo Capicchioni, Pasolini e Giacomo Benvenuti evitano guai prima che gli avanti avversari possano presentarsi al cospetto di Colombo, bravo anche nella gestione vocale delle situazioni ingarbugliate. Dall’altra parte, Nanni spedisce in area Gabriel Capicchioni, che impegna Lapoukhov da posizione defilata – e successivamente giudicata irregolare. Tutto questo congela il 2-0 fino all’intervallo.

La ripresa si apre con una Bielorussia subito arrembante. Gromyko liscia il pallone sul cross basso di Pechenin, poi, sul prosieguo di un’azione tenuta in vita da Kontsevoi, Bocharov carica un gran mancino da fuori area che impegna Colombo – e non poco. Gli ospiti non cessano di svolgere il loro tema offensivo, sbattendo sempre contro una difesa attenta e ordinata. Poco prima dell’ora di gioco, i primi cambi di Cevoli: dentro Pancotti e Contadini – quest’ultimo al rientro dopo il lungo infortunio.

A lasciare loro il campo, Della Balda e Gabriel Capicchioni. Qualche minuto più tardi, Bielorussia molto vicina al 3-0 in ripartenza. Melnichenko conduce e apre per Gromyko, che ha la porta spalancata davanti a sé ma dosa male la potenza del tiro, alto sopra la traversa. Calcia invece nello specchio, Melnichenko, sul cross ben calibrato di Kontsevoi: i pugni di Colombo evitano il terzo gol bielorusso.

Al termine della stessa azione Roberto Cevoli decide di giocarsi il secondo slot: dentro Golinucci per Lorenzo Capicchioni. Non tarda molto la terza e ultima serie di sostituzioni, che coinvolge Fabbri e Lazzari, rilevati da Tosi e Salicioni. Fabbri che, peraltro, era stato ammonito pochi istanti prima, da diffidato: salterà pertanto l’ultima gara di Nations League. Nella stessa interruzione anche il CT bielorusso spende un cambio, ma nel suo caso forzato: Kalinin lascia il campo in barella e viene rilevato da Lukashov. Alla ripresa del gioco Giacomo Benvenuti mette un piede provvidenziale sulla conclusione a giro di Kontsevoi, mentre il colpo di testa di Svirepa, servito alle porte dell’area piccola da Kovalev, è fortunatamente alto. Poco prima si era reso molto pericoloso anche Ebong con un tiro-cross che non aveva incontrato deviazioni. Nel finale di gara una buona chance sul piede mancino di Contadini, che riceve palla direttamente da corner e la scarica con forza verso la porta di Lapoukhov, sicuro in presa. San Marino continua a spingere, incoraggiato anche dalla superiorità numerica di cui i Titani beneficiano dal 93’ per il secondo giallo comminato a Svirepa. Il punteggio però non cambia più.

L’appuntamento conclusivo della Nations League, per Roberto Cevoli e i suoi ragazzi, è fissato per domenica in casa della Finlandia.

IL TABELLINO

UEFA Nations League, Gruppo C1 | San Marino – Bielorussia 0-2





SAN MARINO (4-3-1-2)

Colombo; G. Benvenuti, Fabbri (73’ Tosi), Pasolini, Giocondi; Della Balda (59’ Pancotti), L. Capicchioni (67’ Golinucci), Zannoni; Lazzari (73’ Salicioni); Nanni, G. Capicchioni (59’ Contadini)

A disposizione: Amici, De Angelis, T. Benvenuti, Rossi, Meloni, Marinucci, Mularoni

Allenatore: Roberto Cevoli



BIELORUSSIA (4-2-3-1)

Lapoukhov; Kalinin (76’ Lukashov), Volkov, Gomanov, Pechenin; Selyava (63’ Svirepa), Bocharov; Kontsevoi, Ebong (86’ Zinovich), Gromyko (63’ Kovalev); Simanenka (46’ Melnichenko)

A disposizione: Pavlyuchenko, Kudravets, Tsikhamirau, Begunov, Vardanyan, Morozov, Shevchenko

Allenatore: Viktar Hancharenka

Arbitro: Goga Kikacheishvili (GEO)

Assistenti: David Akhvlediani (GEO), Davit Gabisonia (GEO)

Quarto Ufficiale: Irakli Kherkhadze (GEO)

VAR: Koba Revazashvili (GEO)

AVAR: Angelos Evangelou (GRE)

Ammoniti: G. Capicchioni, Zannoni, Fabbri, Svirepa

Espulsi: Svirepa (doppio giallo)

Marcatori: 13’ Gomanov, 17’ Kontsevoi

Note: 365 spettatori



