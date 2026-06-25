Nel 2025 oltre 300 santarcangiolesi hanno destinato il 5 per mille ai servizio sociali del Comune

“Il risultato raggiunto lo scorso anno conferma l’attenzione e il senso di comunità dei santarcangiolesi”, dichiara l’assessore Filippo Borghesi

Sono 317 i santarcangiolesi che nel 2025 hanno scelto di destinare il 5 per mille dell’Irpef ai Servizi sociali del Comune, scegliendo così di sostenere persone e nuclei famigliari fragili o in difficoltà. Tutti gli anni, infatti, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, i cittadini hanno la possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef a sostegno di attività di interesse sociale, comprese quelle realizzate dal proprio Comune di residenza, firmando l’apposito riquadro “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”. Una scelta che peraltro non sostituisce la destinazione dell’8 per mille allo Stato, alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose e che dal 2020 ad oggi ha consentito al Comune di raccogliere complessivamente oltre 53mila euro.“Il risultato raggiunto lo scorso anno conferma l’attenzione e il senso di comunità dei santarcangiolesi”, dichiara l’assessore al Welfare di Comunità Filippo Borghesi. “Con una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo a carico dei contribuenti, 317 cittadini hanno scelto di sostenere direttamente le attività sociali del Comune e le persone che vivono situazioni di maggiore difficoltà. Un ulteriore segnale importante di fiducia nei confronti del lavoro svolto dagli uffici e dalle professioniste e i professionisti dei nostri servizi, ma soprattutto un contributo concreto a supporto delle tante attività svolte durante l’anno a sostegno delle famiglie, per contrastare le nuove povertà e promuovere percorsi di inclusione e autonomia. Il dato si conferma in linea con quanto avvenuto gli anni precedenti, e questo non è un elemento scontato che ci fa guardare con positività anche alle prossime annualità”.