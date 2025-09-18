Nel ricordo di Davide Bertozzi: torna l'appassionante gara ciclistica in Valmarecchia

Appuntamento domenica 21 settembre con la competizione nazionale per la categoria Juniores

Si sta per sollevarsi il sipario sul 5° Trofeo Top Automazioni – 2° Memorial Davide Bertozzi, previsto per domenica 21 settembre 2025, competizione nazionale per la categoria Juniores (17-18 anni), che nel tempo ha saputo affermarsi come uno degli eventi più attesi del calendario. Sotto la supervisione della Federciclismo, la manifestazione è sostenuta dai Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul Rubicone.

L’organizzazione è a cura dell’Asd Team del Capitano, guidata da Daniele Bertozzi, fratello di Davide, al cui ricordo è dedicato il Memorial. Da società nata nel mondo amatoriale con forte attenzione al settore giovanile, il Team ha scalato le categorie fino a raggiungere lo status nazionale. L’edizione 2025 conferma la crescita della manifestazione con numeri importanti: 31 team iscritti, 9 Regioni rappresentate, oltre 180 atleti al via. A rendere il parterre ancora più prestigioso il tocco internazionale, con la presenza di squadre provenienti da Germania, Messico e una formazione statunitense di Los Angeles. Un segnale forte che testimonia la credibilità raggiunta dall’evento. Il Memorial Bertozzi si conferma inoltre trampolino di lancio verso il professionismo. Alberto Bruttomesso, primo vincitore nel 2021, corre oggi tra i professionisti; Alessio Delle Vedove, sul podio nel 2022, ha intrapreso lo stesso percorso; nel 2023 tra i protagonisti figuravano Simone Gualdi, oggi in forza alla Wanty-ReUz-Technord (development team WorldTour Intermarché-Wanty) e convocato dal C.T. Marino Amadori per i Mondiali U23, ed Enea Sambinello, entrato nella prestigiosa UAE Team Emirates – Gen Z. L’ultimo a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro è stato il laziale Leonardo Consolidani, che dopo la vittoria si è guadagnato la maglia azzurra a Zurigo e oggi difende i colori del Bahrain Victorious Development Team.

Il percorso ricalca lo schema collaudato: tre giri iniziali da 24 km con la salita del Trebbio (2 km al 7% medio), seguiti da cinque tornate sul circuito ridotto di 7,3 km. Otto passaggi complessivi sulla salita renderanno la gara aperta a ogni epilogo. Partenza alle ore 14 da Poggio Torriana e arrivo previsto attorno alle 17 davanti allo stabilimento Top Automazioni, lungo la Santarcangiolese. Traguardi volanti e Gran Premi della Montagna animeranno la corsa lungo i tre Comuni attraversati.