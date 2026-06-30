Altarimini

Nel Riminese ancora caldo intenso, ma tra 24 ore arrivano i temporali

Il weekend del 5 luglio si profila con temperature più miti e sole

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
30 giugno 2026 13:22
Nel Riminese ancora caldo intenso, ma tra 24 ore arrivano i temporali - Temporale, temporali, pioggia REPERTORIO
Temporale, temporali, pioggia REPERTORIO
Rimini
Attualità
Condividi

Ultime 24 ore di caldo intenso, poi arriverà il break proprio con l'inizio di luglio. Anche oggi (30 giugno) in Provincia di Rimini termometri nettamente sopra le medie e non di poco: alle 13 in costa si viaggia sui 30-31°, in pianura e bassa collina si arriva ai 33°. Le massime previste dovrebbero essere in leggero calo rispetto al picco osservato nelle giornate di domenica e lunedì. Domani (mercoledì 1° luglio) inizialmente farà ancora caldo. Avremo temperature minime ancora abbondantemente sopra i 20 gradi, ma tra pomeriggio e sera arriveranno i temporali. Difficile prevedere le zone più colpite, quello che è certo sono i venti, prima di maestrale e poi di bora, che porteranno a un calo termico. Giovedì mattina (2 luglio) residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sul nostro territorio. Poi il weekend sarà piacevole, con cieli sereni e temperature miti. Dal 6 luglio, secondo i modelli previsionali, il caldo dovrebbe iniziare a farsi risentire. Ma la distanza temporale è ancora significativa: dal 7 luglio in poi la tendenza è quella di una nuova ondata, ma c'è incertezza anche sulla sua consistenza. Se ne riparlerà a tempo debito.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini