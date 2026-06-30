Nel Riminese ancora caldo intenso, ma tra 24 ore arrivano i temporali

Il weekend del 5 luglio si profila con temperature più miti e sole

Ultime 24 ore di caldo intenso, poi arriverà il break proprio con l'inizio di luglio. Anche oggi (30 giugno) in Provincia di Rimini termometri nettamente sopra le medie e non di poco: alle 13 in costa si viaggia sui 30-31°, in pianura e bassa collina si arriva ai 33°. Le massime previste dovrebbero essere in leggero calo rispetto al picco osservato nelle giornate di domenica e lunedì. Domani (mercoledì 1° luglio) inizialmente farà ancora caldo. Avremo temperature minime ancora abbondantemente sopra i 20 gradi, ma tra pomeriggio e sera arriveranno i temporali. Difficile prevedere le zone più colpite, quello che è certo sono i venti, prima di maestrale e poi di bora, che porteranno a un calo termico. Giovedì mattina (2 luglio) residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sul nostro territorio. Poi il weekend sarà piacevole, con cieli sereni e temperature miti. Dal 6 luglio, secondo i modelli previsionali, il caldo dovrebbe iniziare a farsi risentire. Ma la distanza temporale è ancora significativa: dal 7 luglio in poi la tendenza è quella di una nuova ondata, ma c'è incertezza anche sulla sua consistenza. Se ne riparlerà a tempo debito.