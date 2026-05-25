Nel riminese è già piena estate: "nelle prossime ore massime sui 33° nell'entroterra"

Federico Antonioli di Meteo Fed - Mare e costa: "tra mercoledì sera e l’alba di giovedì non escludo la possibilità di veloci temporali sulla Romagna ma andrà rivalutato il tutto nei prossimi due giorni"

Nel Riminese si avvicina l'inizio dell'estate meteorologica (1° giugno), ma già in questi giorni ci sono condizioni tipicamente estive, con temperature massime sopra la media del periodo, a causa della risalita di un anticiclone di matrice africana. Ne abbiamo parlato con Federico Antonioli di Meteo Fed-Meteo mare e costa.

Federico, stiamo vivendo un'estate anticipata: si verificò fatto analogo già nel maggio 2022, se non sbaglio. Al momento qual è il picco del caldo previsto?

"Nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 maggio sono attese temperature intorno a 27 gradi lungo la costa e fin sui 32/33 gradi nel nostro entroterra, con possibili picchi di 35/36 gradi sulla pianura romagnola tra forlivese e cesenate".

Come mai ancora una volta il centro-nord è caratterizzato da condizioni estive più estreme rispetto al sud?

"Questo è dovuto al posizionamento dell’alta pressione che ingloba Spagna Francia, il mediterraneo occidentale e l’Italia, lasciando leggermente più scoperta almeno nei giorni scorsi, la parte meridionale della nostra Penisola, che ha visto quindi una massa d’aria leggermente meno calda".

Prossimo weekend, quali sono le linee di tendenza? E per il 2 giugno?

"Al momento, con buona probabilità, il fine settimana e il ponte del 2 giugno saranno caratterizzati da tempo stabile e in gran parte soleggiato, con temperature del tutto simili a quelle degli ultimi giorni. Solo tra mercoledì sera e l’alba di giovedì non escludo la possibilità di veloci temporali sulla Romagna ma andrà rivalutato il tutto nei prossimi due giorni".

È bene specificare però che le previsioni meteo affidabili siano quelle che riguardano le 48 ore, un concetto che troppo spesso viene dimenticato.

"Si, soprattutto durante la stagione estiva quando spesso, al solo scopo di fare notizia, alcuni si lanciano in improbabili previsioni a 10-15 giorni. 48, 72 ore sono l’intervallo di tempo in cui una previsione ha ottima attendibilità. Poi, con cautela, fino a 7 giorni ci si può spingere ma solo per fornire delle tendenze generiche come quella che ho indicato prima riferita al ponte del 2 giugno. Trovo sempre utile ricordare questo perché alcuni, siano essi parte del mondo della comunicazione sia “colleghi” (anche se mi fa ribrezzo chiamarli cosi), se ne dimenticano sempre troppo in fretta".

A proposito di tendenze, possiamo dirlo senza difficoltà: anche quest'estate sarà caratterizzata da forte sopramedia, con lunghe ondate di caldo.

"Le previsioni stagionali come dico sempre lasciano il tempo che trovano, ma oramai le estati ci hanno abituato ad essere sempre particolarmente calde e caratterizzate da queste ondate di caldo intenso. Ma direi che questo lo scopriremo vivendo".