Baseball Nel roster del San Marino ecco Carlini, Zafferani e Guidi

Si tratta di due giovani classe 2009 e di un 2006. Guidi è sammarinese

Nel presentare la nuova stagione e gli arrivi che andranno ad arricchire la rosa, una tappa importante la dedichiamo oggi a tre giovani di avvenire.

Il primo è Francesco Carlini, interno classe 2009, importante prospetto già protagonista con diverse selezioni azzurre e in Serie A Silver coi Torre Pedrera Falcons.

Il secondo è Cristopher Zafferani, catcher sammarinese classe 2009. Anche lui ha vestito di recente la maglia dell’Italia Under 18 e farà parte del gruppo per la stagione agonistica 2027.

Cristopher Zafferani

Il terzo è Nicolas Guidi, sammarinese classe 2006, che ha già avuto modo di vestire i nostri colori negli scorsi playoff, quando ha lanciato un inning in semifinale e due in finale con Parma.

Nicolas Guidi

Il San Marino Baseball accoglie in rosa Francesco, Cristopher e Nicolas e non vede l’ora di iniziare assieme a loro la nuova stagione. Benvenuti.