Nel salotto di Jane Austen: a Riccione un nuovo ciclo di incontri dedicati alla scrittrice britannica

Il nuovo salotto letterario Regency

Jane Austen è una scrittrice che non si esaurisce in un solo evento né in una sola lettura: il suo mondo è fatto di libri, relazioni, ironia, osservazione della società e piccoli rituali quotidiani. Con questo spirito nasce “Incontra Jane”, un nuovo ciclo di appuntamenti a ingresso libero ideato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen e patrocinato dal Comune di Riccione. L’iniziativa rappresenta una nuova opportunità, che si affianca all’annuale “Meeting Austen”, per invitare lettori e curiosi a entrare nell’universo dell’autrice di capolavori immortali come “Orgoglio e pregiudizio”.

Gli incontri sono pensati per ricreare un salotto Regency dallo spirito contemporaneo, dove sarà possibile immergersi nelle atmosfere che evocano l’Inghilterra vissuta dalla romanziera a cavallo tra Sette e Ottocento. Dal tè delle cinque alle crinoline, dalla passione per la lettura fino alle buone maniere, ai racconti dei balli e della campagna inglese: ogni dettaglio contribuirà a restituire il fascino dell’epoca e a esplorare la figura della Austen e tutto ciò che la circonda.

Ogni pomeriggio sarà scandito da quattro momenti tematici ideati per lasciare ispirare il pubblico. Si partirà da “Jane legge”, spazio dedicato agli autori che la romanziera leggeva e che hanno formato il suo sguardo, esplorando la letteratura inglese tra il Cinquecento e il Settecento. Il percorso proseguirà con “Jane ispira”, momento focalizzato sulle opere della romanziera e sui romanzi contemporanei che dialogano con la sua produzione, approfondendo il rapporto tra la scrittrice e la biblioterapia, intesa come capacità dei libri di accompagnare e illuminare la vita. Non mancherà uno sguardo più leggero e conviviale con “Jane sorseggia”, dedicato al rito del tè inglese, per concludere infine con “Jane consiglia”, una serie di suggerimenti di lettura pensati per continuare il viaggio nel mondo Regency.

Il ciclo di appuntamenti “Incontra Jane” è in programma il 7 febbraio, il 28 marzo e il 9 maggio, dalle 15 alle 18:30, nella sala conferenze della Biblioteca comunale, con ingresso libero. L’iniziativa intende creare momenti di aggregazione tra lettrici e lettori, aprendo la porta anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a un’autrice che continua a parlare con sorprendente attualità. Gli incontri saranno inoltre l’occasione per conoscere le attività associative del Club Sofà and Carpet di Jane Austen.

Il Club Sofà and Carpet di Jane Austen

Il Club Sofà and Carpet di Jane Austen, attivo dal 2010, è un’associazione culturale che riunisce appassionati della scrittrice britannica che giungono da tutta Italia. Nato a Riccione, il club organizza incontri, eventi e viaggi alla scoperta di borghi e città, tra atmosfere Regency, balli, tè delle cinque, a spasso in mussola e crinoline. È stata tra le prime associazioni letterarie nel nostro Paese a diffondere la cultura austeniana con una grande pluralità di forme: conferenze con i più importanti esperti del settore, flash-mob, balli storici con costumi dell’epoca, proiezione di film e materiali audiovisivi. Nel corso degli anni ha attirato l’attenzione di media nazionali e internazionali, con articoli e servizi dedicati su testate come “Vanity Fair”, “Rai News 24” e il “Jane Austen Regency World Magazine” di Bath. Oggi il club rappresenta una comunità vivace e appassionata, un’oasi di letteratura e amicizia che continua a celebrare l’attualità e il fascino intramontabile dell’autrice britannica, tra chiacchiere, tè e un amore sconfinato per le storie ben raccontate.