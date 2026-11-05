Calcio Promozione D Nel turno infrasettimanale ancora testa a testa Cervia e Cesenatico, colpo salvezza per il Misano

Sorride il Bellaria Igea Marina, che espugna Diegaro. Riccione battuto dal Roncofreddo

Ieri (4 novembre) si è disputato il turno infrasettimanale di campionato. In vetta prosegue il testa a testa tra Cervia e Cesenatico, separate da due punti. La capolista ha superato 2-0 il San Pietro in Vincoli, con doppietta decisiva di Petricelli, mentre un gol di Masciullo all'86' ha permesso al Cesenatico di avere la meglio della matricola Collinello (2-1 il risultato finale). In zona playoff rimangono il Solarolo, che grazie a una rete di Menicucci ha espugnato il campo della Reno (0-1); lo Sparta Castelbolognese nonostante la sconfitta casalinga per 2-0 sull'Edelweiss, infine il Roncofreddo, corsaro a Riccione (1-2) grazie a un gol di D'Elia al 95'. Il Riccione era passato in vantaggio al 23' con Bellavista, poi il pari al 34' di Bullini. Vittorie preziose anche per altre due riminesi: il Bellaria supera 2-1 il Diegaro, il Misano fa un passo avanti per superare la crisi, regolando con lo stesso punteggio la Stella. Tutti i gol nel finale di gara: apre al 74' Adamo Sandri, pari di Piastra all'80', gol decisivo di Pecci all'85'. Per la Sampierana un punto casalingo: con il Civitella finisce 1-1. Domenica si torna in campo per la decima giornata: Cesenatico impegnato a Bellaria, Cervia in casa del Collinello. Insidiosa trasferta per il Misano a Roncofreddo, Stella davanti al pubblico amico con il Diegaro. Il Riccione cerca punti salvezza sul campo del Civitella.



Classifica



Cervia United 22, Cesenatico 20, Solarolo 18, Roncofreddo e Sparta 16; Collinello ed Edelweiss 15, Sampierana 11, Bellaria Igea Marina 10, Diegaro e Riccione 9; Reno, Misano, Spiv 8, Stella 7, Civitella 6.