Nell'albergo lavoravano 4 donne con i documenti falsi, clandestine: arrestate

Saranno tutte e quattro sottoposte a un provvedimento di espulsione dal territorio italiano

Ieri mattina (martedì 23 settembre) la Polizia di Frontiera ha effettuato un controllo in un albergo del riminese, a seguito di analisi sul traffico passeggeri all'aeroporto Fellini di Rimini. L'attenzione si è rivolta su quattro donne straniere, impiegate come dipendenti nell'albergo. Durante le procedure di identificazione, hanno mostrato carte di identità rumene che sono risultate false. Le quattro infatti erano donne moldave: usavano documenti falsi per eludere le norme sull’immigrazione, approfittando delle agevolazioni concesse dallo Stato italiano ai cittadini europei e agli stranieri regolarmente soggiornanti. È così scattato l'arresto per l'ipotesi di reato di possesso di documenti falsi per l'espatrio. Inoltre sarà eseguito, per tutte e quattro le donne, un provvedimento di espulsione dal territorio italiano.