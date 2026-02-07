Nell'anticipo tris della Stella al Gambettola: riparte l'inseguimento al terzo posto

Il difensore Guidomei autore di una doppietta

Stella - Gambettola 3-1

STELLA: Temeroli, Belletti (14' st Maioli), Zavaglia, Alvisi, Gabrielli, Guidomei (17' st Ceccarelli), R.Marconi (35' st Fantini), Bartolani, Marchini (30' st Cristiani), Pigozzi, Foschi (42' st Berardi). A disp.: Ferri, Betti, Ulloa Brito, Belicchi. All.: Bianchi.

GAMBETTOLA: Foiera, Cicognani, Raimondi, Rushiti, Diedhiou, Turci (34' st D.Marconi), Camaj (13' st Orioli), Rabello, Chiaruzzi, Noschese, Marfella (1' st Longobardi). A disp.: Smeraldi, Piraccini, Thiaw, Loreto, Mustafa, Dhepa. All.: Rossi.

ARBITRO: Cipriano di Rimini.

RETI: 16' pt Alvisi, 45' pt Guidomei, 3' st Noschese, 19' st Guidomei.

AMMONITI: Turci, Guidomei, Zavaglia.

RIMINI La Stella supera 3-1 il Gambettola, nell'anticipo della 23esima giornata, protagonista il difensore Guidomei autore di una doppietta. I riminesi, a quota 37 punti in classifica, si portano a -1 dalla coppia formata da Novafeltria e Cervia, domani impegnati rispettivamente in casa con il Classe e la Reno. La capolista Misano è attesa a Bellariva, per l'inseguitrice Savignanese l'ostico derby con il Roncofreddo.