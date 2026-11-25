Rimini Calcio Neon Rimini nuovo socio biancorosso. Mercato: 2 acquisti, per il prossimo anno si monitorano gli under

L'azienda fu fondata 70 anni fa dal cavalier Giuseppe Ciabatta, già consigliere del club a fine anni Settanta. Il cda potrebbe arrivare a 16

Il decimo socio del cda del Rimini Calcio è la Neon Rimini Group di cui è titolare la famiglia Ciabatta, azienda fondata nel 1956 di cui ricorre il 70esimo anno: si tratta di Paolo, che ha raccolto il testimone dal cavalier Giuseppe già consigliere del Rimini dalla fine degli anni Settanta, e dei figli Gianluca e Giulio. Un’azienda del territorio specializzata nella produzione di insegne luminose, stampa e segnaletica digitale, impianti pubblicitari, da sempre vicina alle sorti del club riminese con tutte o quasi le proprietà, come ricorda Gianluca Ciabatta: da De Meis ad Amati, da Grassi a Rota, fino alla Di Salvo.

"A parte la parte emozionale, il passaggio generazionale, a Rimini l'azienda è nata e cresciuta. I riminesi continuano a sceglierci tutti i giorni per i loro lavori, le loro forniture. E' un momento in cui ci sentiamo di restituire qualcosa alla città in un momento per noi importante ed il Rimini Calcio è dei riminesi, della città. Poi conosciamo i progetti, gli imprenditori coinvolti, persone serie. È anche interessante per noi affrontare un percorso imprenditoriale con ottimi compagni di squadra - dicono Giulio e Gianluca - Ci è piaciuto da subito il progetto, il clima che si è creato attorno alla società e alla squadra. Da tifosi ancora prima che da soci siamo molto contenti”.

Da parte sua il dg Massimiliano Alvisi non esclude altri ingressi in cda con la prospettiva di arrivare a 16 e magari anche oltre per avere – spiega – una società meglio strutturata in termini di competenze, una visione ancora migliore, poter affrontare le sfide che attendono il club e le opportunità che ci saranno da cogliere.

Quanto ai conti, il budget stanziato è stato rispettato. Il ds Pietro Tamai di concerto con lo staff tecnico sta valutando l’opportunità di inserire un paio di giocatori in rosa. La società è pronta ma non farà follie. Intanto ci si sta guardando attorno per la prossima stagione soprattutto per quanto riguarda gli under.