Nepal, riallacciati contatti con i cinque escursionisti italiani: “Stiamo bene”

Da giorni non si avevano contatti

Il Consolato Generale a Calcutta rischierato in Nepal ha ricevuto conferma che l'agenzia di Milano e l'agenzia nepalese siano riuscite a comunicare con il gruppo dei cinque escursionisti della provincia di Como con cui da giorni non si avevano contatti. I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu in data 8 novembre. Lo rende riferisce l'Ansa, citando fonti del Ministero dell'Interno.