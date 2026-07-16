Next Music Generation, a Rimini la sfida finale dei nuovi talenti musicali
Venerdì al Parco Giovanni Paolo II gli otto finalisti si contenderanno il podio e i premi per dare slancio alla propria carriera
Venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 21:00, il Parco Giovanni Paolo II (in via Euterpe a Rimini) ospiterà la finalissima di Emergenze Sonore X Next Music Generation, l'evento dell’anno per tutti gli artisti emergenti che vogliono far sentire la propria voce e tracciare il proprio futuro nel mondo della musica.
La serata, inserita nella cornice della Festa de l’Unità, rappresenta il culmine di un viaggio entusiasmante partito la scorsa primavera. Apriranno la serata i “Blues Boys”, i vincitori della scorsa edizione di Next Music Generation con il loro rock graffiante e intenso.
Sul palco si sfideranno gli 8 finalisti assoluti, selezionati tra i 18 progetti musicali che si erano dati battaglia durante le infuocate semifinali di aprile, maggio e giugno nello splendido scenario del Parco degli Artisti di Vergiano.
I premi in palio: un trampolino di lancio per il futuro
La competizione si preannuncia agguerrita, anche grazie a un montepremi pensato concretamente per supportare la crescita professionale dei musicisti:
1° classificato: si aggiudicherà la registrazione di un demo professionale presso lo storico studio “De Opera” di Viserba.
2° classificato: riceverà una chitarra e un microfono professionale, messi in palio da Music In di San Marino.
3° classificato: vincerà un microfono professionale offerto da Righetti Strumenti Musicali di Riccione.
Musica, cibo e convivialità
Non sarà solo una serata di grande musica live, ma una vera e propria festa per la città. Il pubblico presente potrà infatti unire l'ascolto delle migliori proposte sonore del momento al piacere della buona tavola.
Saranno attivi i tradizionali stand gastronomici, ideali per gustare ottimi piatti della tradizione, pizze gustosissime e sorseggiare qualcosa di fresco per combattere la calura estiva.