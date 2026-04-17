Next Stop Rimini Sicura: l'assessore Magrini illustra il nuovo sistema di videosorveglianza

Le dichiarazioni in risposta dell'interrogazione del consigliere Gioenzo Renzi

In risposta all’interrogazione del consigliere Gioenzo Renzi, l’assessore Juri Magrini ha fatto il punto sul progetto "Next Stop: Rimini Sicura", un intervento integrato di prevenzione e sicurezza urbana - inserito nell’ambito di apposito Accordo di programma sottoscritto di Regione ER e Comune di Rimini - che interesserà il quadrante della stazione ferroviaria e in particolare i Giardini Silver Sirotti. (negli ultimi 3 anni il Comune di Rimini ha ottenuto contributi regionali per rispondere a queste tematiche, con interventi su Parco Pertini, Parco Briolini e Piazza Ferrari)

Le dichiarazioni

“Ogni intervento realizzato e in progetto dell’Amministrazione ha come obiettivo quello di riqualificare e salvaguardare l’area nel suo complesso. Il progetto "Next Stop: Rimini Sicura” prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza (2 Videocamera OCR per la lettura delle targhe utili sia per la PL sia per le forze dell’ordine, 2 Videocamere da remoto, 5 Videocamere "360" con visuale panoramica a 360°), il potenziamento della pubblica illuminazione, la valorizzazione della fontana storica che costituirà elemento centrale e riconoscibile della nuova fermata del TRC nell’ambito del futuro intervento di ampliamento del Metromare; la riconversione in arredo e verde urbano della fontana di recente realizzazione (anni '90), interventi sulle opere a verde del Giardino Silver Sirotti per garantire maggiore permeabilità visiva.

Abbiamo inoltre avviato un percorso di partecipazione che sta seguendo la collega Mattei per coinvolgere le associazioni della zona proprio nel ripensamento e valorizzazione dell’area verde. Gli interventi saranno realizzati da giugno per essere completati nel mese di settembre 2026. Parliamo di un investimento complessivo 205.000 euro di cui 170.000 euro finanziati dalla Regione ER. Di questi, 170.000,00 sono a copertura delle spese e 35.000,00 euro a copertura delle spese correnti gestite dalla PL, tra cui anche gli street tutor.

Si tratta di un ulteriore intervento sull’area, che si aggiunge ai tanti già realizzati negli ultimi anni: dal bus terminal, al potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza, fino ai vari interventi nel quadrante di Borgo Marina. L’attenzione su questo pezzo di città è alta”.

Rispetto alla presenza della Polizia Locale nella zona stazione a supporto delle ffoo richiesto da Renzi, “la collaborazione della Polizia Locale con le forze dell’ordine a tutela dell’area della stazione è costante. Non è un caso se alla notizia della riduzione del personale della Polfer a copertura del turno notturno ci siamo immediatamente attivati chiedendo un Cosp al Prefetto, che ha permesso di trovare parziale soluzione”.