Niccolò, il giovane prodigio della matematica di Novafeltria: "Ma lui sogna di fare il cuoco"

Niccolò Regi primo alle semifinali dei campionati internazionali di matematica organizzati dall'università Bocconi di Milano

Sabato 30 maggio Milano ospiterà la finale dei campionati internazionali di matematica organizzati dall'università Bocconi. Tra i concorrenti ci sarà anche il novafeltriese Niccolò Regi, 15 anni, studente del liceo Einstein di Rimini. Niccolò ha conquistato il pass per Milano grazie al primo posto ottenuto nella semifinale, a Rimini, confermando il suo talento per i numeri. Un anno fa, infatti, si è classificato 13esimo alla finale di un altra prestigiosa competizione di matematica, "Kangourou", nella categoria "cadetti". All'epoca, era uno studente di terza media dell'Istituto Battelli di Novafeltria: la sua vecchia classe e i suoi insegnanti lo seguiranno a distanza, con curiosità, tifando per lui. Niccolò si prepara alla sfida, ma nel contempo coltiva un'altra passione, oltre a quella per la matematica: la cucina. Nonostante la giovane età, si cimenta già ai fornelli, studiando le ricette sul web. "Obiettivamente è bravino", racconta sorridendo il padre, che svela: "Sì, al momento da grande vorrebbe fare il cuoco". Tra numeri e fornelli, il giovane Niccolò troverà la sua strada: nel contempo, il nostro augurio è di divertirsi e di coltivare le sue passioni.