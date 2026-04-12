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Niccolò, il giovane prodigio della matematica di Novafeltria: "Ma lui sogna di fare il cuoco"

Niccolò Regi primo alle semifinali dei campionati internazionali di matematica organizzati dall'università Bocconi di Milano

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
12 aprile 2026 06:00
Niccolò, il giovane prodigio della matematica di Novafeltria: "Ma lui sogna di fare il cuoco" - Niccolò Regi
Niccolò Regi
Novafeltria
Attualità
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Sabato 30 maggio Milano ospiterà la finale dei campionati internazionali di matematica organizzati dall'università Bocconi. Tra i concorrenti ci sarà anche il novafeltriese Niccolò Regi, 15 anni, studente del liceo Einstein di Rimini. Niccolò ha conquistato il pass per Milano grazie al primo posto ottenuto nella semifinale, a Rimini, confermando il suo talento per i numeri. Un anno fa, infatti, si è classificato 13esimo alla finale di un altra prestigiosa competizione di matematica, "Kangourou", nella categoria "cadetti". All'epoca, era uno studente di terza media dell'Istituto Battelli di Novafeltria: la sua vecchia classe e i suoi insegnanti lo seguiranno a distanza, con curiosità, tifando per lui. Niccolò si prepara alla sfida, ma nel contempo coltiva un'altra passione, oltre a quella per la matematica: la cucina. Nonostante la giovane età, si cimenta già ai fornelli, studiando le ricette sul web. "Obiettivamente è bravino", racconta sorridendo il padre, che svela: "Sì, al momento da grande vorrebbe fare il cuoco". Tra numeri e fornelli, il giovane Niccolò troverà la sua strada: nel contempo, il nostro augurio è di divertirsi e di coltivare le sue passioni.

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