Nicla Nasigrosso eletta Miss Mamma Italiana Gold 2025

Bellaria Igea Marina ospiterà nel mese di Settembre le fasi finali della fascia dai 25 ai 45 anni

Lo scorso fine settimana, nell’area eventi “Piccole Tentazioni” in Piazza della Repubblica ad Abano Terme (Padova), organizzate dalla Società Te.Ma Spettacoli, in collaborazione con l’Associazione Osa di Abano Terme, si sono svolte le Fasi Finali della 32° edizione di “Miss Mamma Italiana Gold 2025” (età tra i 46 ed i 55 anni).

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione di esclusiva nazionale della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni; la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni; fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 32° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, hanno sfilato prima in abito elegante, poi hanno sostenuto una prova di abilità che rappresentasse al meglio la loro personalità. La giuria, presieduta dall’Avvocato Luigi Ciccarese, ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana Gold 2025”, Nicla Nasigrosso, 48 anni, casalinga, di Bari, mamma di Viviana, Simona e Daniel, di 23, 20 e 5 anni. “Miss Mamma Italiana Gold 2025” è una bellissima donna con lunghi capelli biondi e occhi marroni, dolce, solare e

simpatica, con una grande passione per il canto, che ha proposto anche come prova di abilità. L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Elena Cerchiaro, mentre Chiara Medea, con la regia di Eugenio Angeli, ha curato la trasmissione tv che andrà in onda nei prossimi giorni, su Canale Italia.

In occasione della Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold 2025”, non è mancata una importante promozione, da parte del Patron del concorso Paolo Teti, legata alla Riviera Romagnola ed alla città di Bellaria Igea Marina, dove nel prossimo mese di settembre, da giovedì 11 a domenica 14, sono in programma le Fasi Finali di “Miss Mamma Italiana 2025” fascia di età dai 25 ai 45 anni.