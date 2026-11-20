I redditi del 2025 Nicola Marcello "Paperone" del consiglio comunale: supera per reddito il sindaco Sadegholvaad

Marcello ha dichiarato un reddito superiore ai 345.000 euro, il primo cittadino si ferma a 138.610 euro

Nicola Marcello è il consigliere che ha dichiarato più reddito nel 2025: 345.456 euro, contro i 138.610 del sindaco Jamil Sadegholvaad. La classifica dei "paperoni" del consiglio comunale di Rimini è completata da Chiara Bellini, vicesindaca, con 91.720 euro di reddito dichiarato. In coda alla graduatoria ci sono i consiglieri Giuseppe Neri, Alberto Petrelli ed Edoardo Carminucci, che hanno dichiarato 15.006 euro, 9851 e 5804,80 euro. Tra le curiosità spicca il patrimonio immobiliare di Carlo Rufo Spina, che è proprietario, comproprietario o proprietario di porzioni di 16 immobili e 75 terreni. Luca De Sio possiede invece 20 azioni di Amazon. E poi c'è Kristian Gianfreda, che oltre a essere assessore, è anche titolare della ditta individuale Coffee Time Film, casa di produzione cinematografica indipendente, fondata nel 2017. Guardando ai redditi dei parlamentari, Andrea Gnassi ha dichiarato 186.826 euro, Domenica Spinelli 109.084 euro, Beatriz Colombo 98.471 euro e Marco Croatti 125.505 euro.

